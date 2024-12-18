https://ria.ru/20241218/opasnost-1990016112.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.12.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе облправительства. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T23:38:00+03:00
2024-12-18T23:38:00+03:00
2024-12-18T23:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе облправительства. Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
https://ria.ru/20241218/minoborony-1989923449.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили ракетную опасность
Оперштаб Курской области: на территории региона объявили ракетную опасность