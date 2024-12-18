https://ria.ru/20241218/onkoskrining-1989884963.html

День открытых дверей пройдет в Центрах онкопомощи Подмосковья

День открытых дверей пройдет в Центрах онкопомощи Подмосковья - РИА Новости, 18.12.2024

День открытых дверей пройдет в Центрах онкопомощи Подмосковья

В Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья 21 декабря пройдет День открытых дверей, там жители региона смогут пройти бесплатный онкоскрининг, сообщает... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:30:00+03:00

2024-12-18T12:30:00+03:00

2024-12-18T12:30:00+03:00

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онкология

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья 21 декабря пройдет День открытых дверей, там жители региона смогут пройти бесплатный онкоскрининг, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ходе диагностики женщины смогут пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию/УЗИ молочных желез, а мужчины сдать ПСА-тест на рак простаты. Также все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи и КТ- или рентген-исследование. "Пройти бесплатный онкоскрининг жители смогут в одном из 25 Центров амбулаторной онкологической помощи Московской области. Такие мероприятия в Подмосковье проводятся регулярно – каждую последнюю субботу месяца. Мы видим, что такой формат интересен жителям, поэтому в следующем году мы продолжим проводить Дни открытых дверей в ЦАОПах. Всего в этом году в мероприятии приняли участие 7,2 тысячи человек", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Принять участие в данном мероприятии смогут жители региона старше 18 лет с 09:00 до 14:00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

https://ria.ru/20241217/mo-1989772843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), онкология