ВСУ нанесли удар по центральному рынку в Новой Каховке
Украинские войска обстреляли центральный рынок в Новой Каховке, погиб мужчина
© Фото : пресс-служба администрации городского округа города Новая КаховкаПоследствия обстрела центрального рынка в Новой Каховке
Последствия обстрела центрального рынка в Новой Каховке
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центральному рынку города Новая Каховка Херсонской области, погиб мужчина, сообщила горадминистрация в своем Telegram-канале.
"Киевский режим обстрелял территорию центрального рынка Новой Каховки. В результате данного обстрела погиб мужчина, получивший травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба администрации городского округа города Новая КаховкаПоследствия обстрела центрального рынка в Новой Каховке
Последствия обстрела центрального рынка в Новой Каховке
Обстрелом повреждены также станция технического обслуживания, легковой автомобиль, два закрытых бокса автозаправочной станции, магазин одежды.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00