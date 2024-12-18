https://ria.ru/20241218/obstrel-1989909479.html

ВСУ нанесли удар по центральному рынку в Новой Каховке

ВСУ нанесли удар по центральному рынку в Новой Каховке - РИА Новости, 18.12.2024

ВСУ нанесли удар по центральному рынку в Новой Каховке

Украинские войска нанесли удар по центральному рынку города Новая Каховка Херсонской области, погиб мужчина, сообщила горадминистрация в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:01:00+03:00

2024-12-18T14:01:00+03:00

2024-12-18T14:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центральному рынку города Новая Каховка Херсонской области, погиб мужчина, сообщила горадминистрация в своем Telegram-канале. "Киевский режим обстрелял территорию центрального рынка Новой Каховки. В результате данного обстрела погиб мужчина, получивший травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. Обстрелом повреждены также станция технического обслуживания, легковой автомобиль, два закрытых бокса автозаправочной станции, магазин одежды. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , новая каховка, происшествия