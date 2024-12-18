https://ria.ru/20241218/obstrel-1989805786.html
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.12.2024
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 19 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T00:12:00+03:00
2024-12-18T00:12:00+03:00
2024-12-18T00:12:00+03:00
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происшествия
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 19 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Семь обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что всего было выпущено 19 боеприпасов. По данным ведомства, сведения о пострадавших не поступали. В предыдущие сутки было зафиксировано 5 обстрелов.
https://ria.ru/20241217/gorlovka-1989804117.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 19 боеприпасов