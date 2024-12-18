https://ria.ru/20241218/novorossiya-1989855150.html

РИА Новости запустило медиапроект посвященный истории Новороссии

РИА Новости запустило медиапроект посвященный истории Новороссии - РИА Новости, 18.12.2024

РИА Новости запустило медиапроект посвященный истории Новороссии

МОСКВА, 18 декабря — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" запустила новый медиапроект "Новороссия. Русский фронтир". Он посвящен истории Новороссии и докажет, что территории современного Донбасса, Луганщины и Приазовья на протяжении всей своей истории были неотъемлемой частью России, ее южным форпостом.

2024-12-18T11:05:00+03:00

2024-12-18T11:05:00+03:00

2024-12-18T11:05:00+03:00

новороссия.русский фронтир

общество

технологии

новороссия

донбасс

россия

яндекс.музыка

apple

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989854621_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1b4a0e0b913228659976f21e7f861be4.png

Молодая аудитория все еще часто не воспринимает земли Донбасса и Луганщины как полноправную часть России. Западная пропаганда настаивает на их "нерусскости", подтасовывая факты и продвигая ложные концепции. Опираясь на исторические факты и данные научных исследований, медиапроект "Новороссия. Русский "фронтир" расскажет подлинную историю региона и его жителей.“Новороссия. Русский "фронтир"” включает в себя спецпроект на сайте ria.ru, где будут публиковать мультимедийные материалы об истории Новороссии, а также подкаст, который будет состоять из 12 эпизодов.Эпизоды проведут слушателя по истории и географии возвращенных российских земель: от торговых войн между Киевской Русью и Хазарией в X веке до политических кризисов начала XXI столетия. Встреча с печенежской ордой, сокрушительные набеги татар, первые казаки, греческая Таврия и промышленная основа Российской империи и СССР. К созданию подкаста будут привлечены эксперты-историки, задача которых – уточнить и проверить данные для каждого эпизода.Материалы медиапроекта будут публиковаться на сайте ria.ru, а подкаст будет доступен на всех доступных аудиоплатформах: Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, ВК Музыке и других доступных агрегаторах.Проект создан АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ" при партнерстве РИА Новости и поддержке Русского географического общества.

новороссия

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, новороссия, донбасс, россия, яндекс.музыка, apple