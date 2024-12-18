РИА Новости запустило медиапроект посвященный истории Новороссии
© Иллюстрация РИА НовостиНовороссия. Русский Фронтир
© Иллюстрация РИА Новости
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МОСКВА, 18 декабря — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" запустила новый медиапроект "Новороссия. Русский фронтир". Он посвящен истории Новороссии и докажет, что территории современного Донбасса, Луганщины и Приазовья на протяжении всей своей истории были неотъемлемой частью России, ее южным форпостом.
Молодая аудитория все еще часто не воспринимает земли Донбасса и Луганщины как полноправную часть России. Западная пропаганда настаивает на их "нерусскости", подтасовывая факты и продвигая ложные концепции. Опираясь на исторические факты и данные научных исследований, медиапроект "Новороссия. Русский "фронтир" расскажет подлинную историю региона и его жителей.
“Новороссия. Русский "фронтир"” включает в себя спецпроект на сайте ria.ru, где будут публиковать мультимедийные материалы об истории Новороссии, а также подкаст, который будет состоять из 12 эпизодов.
Эпизоды проведут слушателя по истории и географии возвращенных российских земель: от торговых войн между Киевской Русью и Хазарией в X веке до политических кризисов начала XXI столетия. Встреча с печенежской ордой, сокрушительные набеги татар, первые казаки, греческая Таврия и промышленная основа Российской империи и СССР. К созданию подкаста будут привлечены эксперты-историки, задача которых – уточнить и проверить данные для каждого эпизода.
Материалы медиапроекта будут публиковаться на сайте ria.ru, а подкаст будет доступен на всех доступных аудиоплатформах: Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, ВК Музыке и других доступных агрегаторах.
Проект создан АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ" при партнерстве РИА Новости и поддержке Русского географического общества.