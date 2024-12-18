https://ria.ru/20241218/nikolaev-1989983819.html
Николаев: мерами поддержки будут охвачены все семьи участников СВО
Николаев: мерами поддержки будут охвачены все семьи участников СВО - РИА Новости, 18.12.2024
Николаев: мерами поддержки будут охвачены все семьи участников СВО
Мерами поддержки будут охвачены все семьи участников СВО, независимо от места заключения контракта, сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:56:00+03:00
2024-12-18T18:56:00+03:00
2024-12-18T18:56:00+03:00
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мерами поддержки будут охвачены все семьи участников СВО, независимо от места заключения контракта, сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев. "В Чувашии мерами поддержки будут охвачены все семьи участников СВО, независимо от места заключения контракта", - написал Николаев в своем телеграм-канале. Например, это коснется таких льгот, как бесплатное питание в школах, освобождение от платы за дошкольные образовательные услуги. Также всем детям будут предоставляться бесплатные путевки в детские лагеря. Ранее региональные меры поддержки касались семей бойцов, заключивших контракт с Минобороны России через военкомат Чувашии или региональный пункт отбора. "В Чувашии реализуется целый комплекс мер поддержки участников СВО и членов их семей. Теперь они распространяются на военнослужащих, а также их семьи, подписавших контракт и в других регионах страны", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20241218/nikolaev-1989839137.html
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чувашская республика (чувашия)
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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), министерство обороны рф (минобороны рф)
Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Николаев: мерами поддержки будут охвачены все семьи участников СВО
Глава Чувашии Николаев: мерами поддержки будут охвачены все семьи участников СВО