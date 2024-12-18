https://ria.ru/20241218/nikolaev-1989839137.html

Николаев: Чувашия успешно борется в "серой" занятостью

Николаев: Чувашия успешно борется в "серой" занятостью - РИА Новости, 18.12.2024

Николаев: Чувашия успешно борется в "серой" занятостью

Чувашская Республика оценивается как регион, который формирует положительные практики в борьбе с теневой занятостью, сообщил глава региона Олег Николаев на... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T09:48:00+03:00

2024-12-18T09:48:00+03:00

2024-12-18T09:48:00+03:00

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Чувашская Республика оценивается как регион, который формирует положительные практики в борьбе с теневой занятостью, сообщил глава региона Олег Николаев на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия нелегальной занятости, своевременности и полноты выплаты заработной платы в республике. "<…> Имеющийся результат показывает, что мы движемся в правильном направлении и применяем эффективные методы. Если в 2020 году, по данным Росстата, в теневой занятости было более чем 157 тысяч человек, то по итогам прошлого года и на начало текущего эта цифра составляла чуть более 117 тысяч. Таким образом, более 40 тысяч человек нам удалось вывести из тени, обеспечить их официальной трудовой деятельностью. Если смотреть по годам, отмечается положительная динамика. И наша задача – ее сохранить. Для этого мы с вами создаем все необходимые условия. Но цифры говорят о том, что нам предстоит очень большая работа. При выявлении нарушителей, мы должны принимать очень твердые решения и соответствующим образом на них реагировать", - цитирует пресс-служба республиканского правительства слова Николаева. Как сообщила министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова, в результате деятельности рабочих групп межведомственной комиссии в муниципальных и городских округах обеспечено дополнительное поступление НДФЛ в консолидированные бюджеты всех муниципальных образований в объеме более 14,6 миллиона рублей (на 1 октября 2024 года) при общем поступлении на указанную дату в сумме 5,6 миллиарда рублей. При этом за девять месяцев текущего года из 13820 человек, потенциально не осуществляющих трудовую деятельность, выявлено 3425 экономически активных лиц в трудоспособном возрасте, по которым, по данным ФНС России, не подтверждено наличие трудовых договоров. В свою очередь, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике Николай Гусев сообщил, что за 11 месяцев 2024 года в бюджетную систему поступление НДФЛ составило 26 миллиардов рублей, что на 27,7% больше аналогичного периода прошлого года, страховых взносов – 46 миллиардов рублей (на 23,6%). В результате побуждения организаций к самостоятельному уточнению налоговых обязательств за 11 месяцев количество работодателей, нарушающих нормы налогового законодательства, снизилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом сумма платежей, подлежащая к доплате на основании представленных налоговыми агентами уточненных расчетов по форме 6-НДФЛ и страховым взносам, увеличились на 10,3% и составила 441,3 миллиона рублей, добавили в пресс-службе. При этом, отметил Гусев, в рабочие группы межведомственной комиссии были направлены сведения о 8370 налоговых агентах, почти в половине (4284) из которых есть риск "серой" заработной платы. Межведомственная комиссия установила целевые показатели по выявлению нелегальной занятости в республике на 2025 год – 14722 человека. Целевой показатель распределен в разрезе муниципальных округов и городских округов относительно данных территориального Фонда ОМС Чувашской Республики, министерства образования Чувашской Республики, отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике. "Мы ведем ежемесячный мониторинг снижения нелегальной занятости. Совместно с ФНС проводим ежеквартальный обмен данными о трудовых договорах. Сверка проходит регулярно, и по итогам девять месяцев подтверждено лишь 70% данных о трудовых отношениях, что указывает на необходимость улучшения качества работы. Анализируя численность незанятых граждан, мы использовали данные Фонда ОМС, Социального фонда, министерства образования и сведения о зарегистрированных безработных. Потенциальная численность теневой занятости в республике составила 49 тысяч человек. Для борьбы с этим явлением мы планируем охватить 30% этой численности в течение трех лет, что составит 14722 человека", - приводятся в сообщении слова Елизаровой. Она отметила тенденцию к снижению нелегальной занятости, что является результатом совместных усилий федеральных и региональных органов власти, - с 63 тысяч потенциально нелегально занятых человек на 1 января 2023 года до 49 тысяч к началу 2024 года. Ежегодно между Минтрудом Чувашии и органами местного самоуправления заключаются соглашения о реализации мер, направленных на снижение нелегальной занятости. В соответствии с соглашениями ими проводятся заседания рабочих групп межведомственной комиссии по вопросам противодействия нелегальной занятости, своевременности и полноты выплаты заработной платы, на которых заслушиваются работодатели, допустившие снижение поступлений налога на доходы физических лиц, обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды. Осуществляются выезды рабочих групп по выявлению и легализации неформальной занятости с участием представителей налоговых органов, прокуратуры и территориальных органов МВД России, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241217/chuvashiya-1989680664.html

https://ria.ru/20241206/chuvashiya-1987751994.html

https://ria.ru/20241205/fap-1987547353.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)