https://ria.ru/20241218/netfliks-1989906421.html

Генеральный директор Netflix встретился с Трампом для налаживания отношений

Генеральный директор Netflix встретился с Трампом для налаживания отношений - РИА Новости, 18.12.2024

Генеральный директор Netflix встретился с Трампом для налаживания отношений

Генеральный директор компании Netflix Тед Сарандос, являющийся крупным донором Демократической партии США, во вторник встретился с будущим президентом США... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T13:47:00+03:00

2024-12-18T13:47:00+03:00

2024-12-18T13:47:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Генеральный директор компании Netflix Тед Сарандос, являющийся крупным донором Демократической партии США, во вторник встретился с будущим президентом США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде для налаживания отношений с его новой администрацией, сообщает издание Financial Times. "Генеральный директор Netflix Тед Сарандос на протяжении многих лет является видным спонсором Демократической партии. Однако во вторник он стал последним высокопоставленным деятелем корпоративной Америки, посетившим курорт Дональда Трампа Мар-а-Лаго, чтобы воздать должное избранному президенту-республиканцу и наладить отношения с его новой администрацией", - пишет издание. Отмечается, что помимо встречи с Сарандосом, Трамп должен встретиться с основателем компании Amazon Джеффом Безосом в среду, о планирующемся визите которого на прошлой неделе сообщило издание Wall Street Journal. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241218/ssha-1989818997.html

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в мире, сша, флорида, америка, дональд трамп, джефф безос, камала харрис, netflix, amazon