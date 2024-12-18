https://ria.ru/20241218/nelegal-1989894582.html

Правительство Польши примет закон о приостановке выдачи убежища мигрантам

Правительство Польши примет закон о приостановке выдачи убежища мигрантам - РИА Новости, 18.12.2024

Правительство Польши примет закон о приостановке выдачи убежища мигрантам

Кабинет министров Польши в среду примет закон, позволяющий приостанавливать предоставление убежища нелегальным мигрантам, сообщил премьер-министр республики... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T13:04:00+03:00

2024-12-18T13:04:00+03:00

2024-12-18T13:04:00+03:00

в мире

польша

дональд туск

анджей дуда

право и справедливость

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ВАРШАВА, 18 дек – РИА Новости. Кабинет министров Польши в среду примет закон, позволяющий приостанавливать предоставление убежища нелегальным мигрантам, сообщил премьер-министр республики Дональд Туск. Ранее с подачи Туска правительство Польши приняло новую миграционную стратегию, которая предусматривает возможность приостановления приема заявлений о предоставлении убежища иностранцам в случае угрозы дестабилизации из-за наплыва мигрантов. "Мы восстанавливаем контроль над польскими границами! Сегодня правительство примет новые правила в отношении виз и просьб о предоставлении убежища. Право на убежище больше не будет использоваться для незаконного пересечения польской границы", - написал Туск на платформе Х. При этом он выразил надежду, что президент Польши Анджей Дуда подпишет данный закон, хоть и находится в оппозиции вместе с партией "Право и справедливость", которую представляет. Ранее представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер заявила, что страны Евросоюза должны охранять внешние границы сообщества, однако у них есть и обязательства по предоставлению доступа к процедуре получения статуса беженца прибывающим иностранцам.

https://ria.ru/20241130/polsha-1986630224.html

https://ria.ru/20241014/polsha-1978004802.html

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в мире, польша, дональд туск, анджей дуда, право и справедливость, еврокомиссия