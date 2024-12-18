https://ria.ru/20241218/naushniki-1989759649.html

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: беспроводной звук премиум-уровня

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: беспроводной звук премиум-уровня - РИА Новости, 18.12.2024

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: беспроводной звук премиум-уровня

Компания Huawei обновляет экосистему своей носимой электроники — отныне на вершине модельной линейки беспроводных наушников HUAWEI модель FreeBuds Pro 4,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:36:00+03:00

2024-12-18T10:36:00+03:00

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Компания Huawei обновляет экосистему своей носимой электроники — отныне на вершине модельной линейки беспроводных наушников HUAWEI модель FreeBuds Pro 4, пришедшая на смену популярной "тройке". Что в наушниках нового и чем они удивят даже избалованного пользователя, расскажем в материале РИА Новости.ДизайнНаушники поставляются в расширенной комплектации — к привычному проводу зарядки и сопроводительной документации сюда добавили семь пар амбушюр. К стандартным силиконовым прилагаются трехслойные насадки с эффектом памяти.Внешний вид новинки — это эволюционное развитие идей FreeBuds Pro 3. Вытянутый кейс с керамической вставкой, на которой красуется надпись "HUAWEI" не так и прост, как может показаться на первый взгляд. Есть на нем и многоцветный индикатор состояния, и малозаметная кнопка сопряжения, а крышка получила автодоводчик.Сами внутриканальные наушники довольно крупные, с несколько укороченной ножкой. Впрочем, сидят они в ушах, как влитые — многочасовые прогулки в них не доставляют дискомфорта, эргономика тут эталонная. Кстати, в гарнитуре заявлена водо- и пыленепроницаемость IP54, но на кейс это не распространяется.HUAWEI FreeBuds Pro 4 доступны в трех цветах — белом, зеленом и черном. Последний попал к нам на тест. Рекомендуем обратить внимание на этот вариант: сочетание черного и золотого подчеркивают флагманское положение наушников. Корпус наушников украшен гравировкой, напоминающей струны. Для ее изготовления использовались технологии гравировки ультрафиолетовым лазером,токонепроводящей вакуумной металлизации и вакуумного напыления.ЗвукВ наушниках использованы двойные драйверы с 11-мм излучателями с четырьмя магнитами и вспомогательный высокочастотные драйверы с плоской диафрагмой. Эта схема позволяет совместить мощные басы с чистыми высокими частотами.В HUAWEI FreeBuds Pro 4 реализована поддержка 24-битного аудио с частотой от 14 Гц до 48 кГц. Максимальная скорость передачи данных составляет тут 2,3 Мбит/с — как заявляют в HUAWEI, на сегодня это единственная TWS-гарнитура на рынке, позволяющая передавать настолько "жирный" аудиопоток. Но для этого нужен совместимый смартфон, сейчас это умеют буквально несколько флагманских смартфонов HUAWEI.Среди других аудиокодеков SBC, AAC, LDAC и L2HC 4.0 — опять же, в зависимости от источника звука, можно включить тот или иной кодек. Так, последний кодек доступен только при сопряжении со смартфонами от HUAWEI под управлением операционной системы EMUI 15.То, как FreeBuds Pro 4 воспроизводят музыку, впечатляет — звук здесь объемный и реалистичный. Это одна из немногих гарнитур, для которой имеет смысл прослушивать записи в формате flac, т.е. приближенные к CD-качеству. Впрочем, и стриминговые сервисы сейчас предлагают музыку в высоком битрейте, а эта модель как раз может полноценно раскрыть ее.Активное шумоподавлениеHuawei уже не первый год применяют в гарнитурах технологию ANC. Они способны отсекать звуки до 100 дБ и шум ветра при скорости до 10 метров в секунду.Шумоподавление работает на основе четырех микрофонов, один из которых с костной проводимостью. У ANC есть четыре режима — от обычного до ультра, который подходит для очень шумных мест. Во время тестирования понравился динамический режим, благодаря ИИ-алгоритмам, FreeBuds Pro 4 сами подбирают интенсивность "шумодава" в зависимости от окружающей обстановки. И что совсем хорошо — гарнитура лишена эффекта "сдавливания" слуха, которым грешат многие наушники с активным шумоподавлением, пользователь попросту не устает от нее.Создатели наушников особое внимание уделили тому, чтобы голос говорящего звучал четко даже в шумной обстановке. Используемые в наушниках технологии ИИ и NearLink позволяют подавлять внешний шум и повышать качество передачи голоса. Интересно, что собеседники даже не поняли, когда разговаривал с ними через HUAWEI FreeBuds Pro 4, что я нахожусь в метропоезде.Чтобы добиться максимального эффекта, стоит пользоваться наушниками с многослойными насадками. За счет плотного прилегания к ушному каналу они обеспечивают и пассивное шумоподавление.ПриложениеТонкая настройка наушников доступна в фирменном приложении HUAWEI AI Life доступном, например, в AppGallery или App Store. Через него можно и обновить прошивку гарнитуры — улучшения программного обеспечения "прилетают" регулярно.В AI Life доступно множество опций. Например, пользователь может провести тестирование крепления в ушах гарнитуры или настроить встроенный эквалайзер HUAWEI SOUND. В последнем не только есть предустановки, но есть возможность создать и свой 10-полосный шаблон.Новинка поддерживает мультипойнт (одновременное подключение к двум устройствам). Опция удобная — наушники могут бесшовно переключаться между двумя источниками звука, например, между ноутбуком и смартфоном.УправлениеСхема сенсорного управления HUAWEI FreeBuds Pro 4 весьма удачная — здесь есть не только нажатия и слайды, но и сжатие сенсорных зон двумя пальцами. По умолчанию, на этих жестах включение шумоподавления или звукопроницаемости.Но в HUAWEI пошли дальше и добавили к сенсорному управлению еще и жесты головы. Кивнув головой удастся принять входящий вызов, а покачав, отклонить. Функция удобная, ведь часто руки бывают попросту заняты.АвтономностьЕсли емкость аккумулятора каждого наушника равен 55 мАч, то в кейсе скрывается батарея на 510 мАч.Реальная автономность наушников зависит от конкретного сценария их использования. Максимальной автономности можно добиться при использовании кодека AAC и отключенным шумодавом — семь часов без кейса и 33 часа с подзарядкой от него. Со включенным активным шумоподавлением и использование кодека L2HC/LDAC гарнитура проработает 4,5 и 22 часа соответственно.Флагманский статус HUAWEI FreeBuds Pro 4 подчеркивает и беспроводная зарядка: их легко подзарядить от смартфона HUAWEI, поддерживающего реверсивную беспроводную зарядку. На это уйдет примерно 2,5 часа. Хотите быстрее, заряжайте проводом — это займет 60 минут.ИтогоС помощью FreeBuds Pro 4 в компании Huawei "повысили ставки" для всего рынка TWS-гарнитур — совокупность характеристик и технологий, которые достались этой модели, делают ее заметным игроком в премиум-сегменте. Материалы корпуса, качество исполнения, "жирный" аудиопоток, интеллектуальное активное шумоподавление, это всего лишь часть плюсов данное гарнитуры.В магазинах HUAWEI FreeBuds Pro 4 будут доступны для предзаказа с 18 декабря по цене 18 990 рублей.Реклама, ООО "Техкомпания Хуавэй", erid: F7NfYUJCUneP51DuTUCVОГРН 1027739023212, г. Москва, Крылатская ул., 17, корп. 2.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, huawei technologies, гаджеты, наушники