https://ria.ru/20241218/naushniki-1989759649.html
Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: беспроводной звук премиум-уровня
Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: беспроводной звук премиум-уровня - РИА Новости, 18.12.2024
Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: беспроводной звук премиум-уровня
Компания Huawei обновляет экосистему своей носимой электроники — отныне на вершине модельной линейки беспроводных наушников HUAWEI модель FreeBuds Pro 4,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:36:00+03:00
2024-12-18T10:36:00+03:00
2024-12-18T10:37:00+03:00
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Компания Huawei обновляет экосистему своей носимой электроники — отныне на вершине модельной линейки беспроводных наушников HUAWEI модель FreeBuds Pro 4, пришедшая на смену популярной "тройке". Что в наушниках нового и чем они удивят даже избалованного пользователя, расскажем в материале РИА Новости.ДизайнНаушники поставляются в расширенной комплектации — к привычному проводу зарядки и сопроводительной документации сюда добавили семь пар амбушюр. К стандартным силиконовым прилагаются трехслойные насадки с эффектом памяти.Внешний вид новинки — это эволюционное развитие идей FreeBuds Pro 3. Вытянутый кейс с керамической вставкой, на которой красуется надпись "HUAWEI" не так и прост, как может показаться на первый взгляд. Есть на нем и многоцветный индикатор состояния, и малозаметная кнопка сопряжения, а крышка получила автодоводчик.Сами внутриканальные наушники довольно крупные, с несколько укороченной ножкой. Впрочем, сидят они в ушах, как влитые — многочасовые прогулки в них не доставляют дискомфорта, эргономика тут эталонная. Кстати, в гарнитуре заявлена водо- и пыленепроницаемость IP54, но на кейс это не распространяется.HUAWEI FreeBuds Pro 4 доступны в трех цветах — белом, зеленом и черном. Последний попал к нам на тест. Рекомендуем обратить внимание на этот вариант: сочетание черного и золотого подчеркивают флагманское положение наушников. Корпус наушников украшен гравировкой, напоминающей струны. Для ее изготовления использовались технологии гравировки ультрафиолетовым лазером,токонепроводящей вакуумной металлизации и вакуумного напыления.ЗвукВ наушниках использованы двойные драйверы с 11-мм излучателями с четырьмя магнитами и вспомогательный высокочастотные драйверы с плоской диафрагмой. Эта схема позволяет совместить мощные басы с чистыми высокими частотами.В HUAWEI FreeBuds Pro 4 реализована поддержка 24-битного аудио с частотой от 14 Гц до 48 кГц. Максимальная скорость передачи данных составляет тут 2,3 Мбит/с — как заявляют в HUAWEI, на сегодня это единственная TWS-гарнитура на рынке, позволяющая передавать настолько "жирный" аудиопоток. Но для этого нужен совместимый смартфон, сейчас это умеют буквально несколько флагманских смартфонов HUAWEI.Среди других аудиокодеков SBC, AAC, LDAC и L2HC 4.0 — опять же, в зависимости от источника звука, можно включить тот или иной кодек. Так, последний кодек доступен только при сопряжении со смартфонами от HUAWEI под управлением операционной системы EMUI 15.То, как FreeBuds Pro 4 воспроизводят музыку, впечатляет — звук здесь объемный и реалистичный. Это одна из немногих гарнитур, для которой имеет смысл прослушивать записи в формате flac, т.е. приближенные к CD-качеству. Впрочем, и стриминговые сервисы сейчас предлагают музыку в высоком битрейте, а эта модель как раз может полноценно раскрыть ее.Активное шумоподавлениеHuawei уже не первый год применяют в гарнитурах технологию ANC. Они способны отсекать звуки до 100 дБ и шум ветра при скорости до 10 метров в секунду.Шумоподавление работает на основе четырех микрофонов, один из которых с костной проводимостью. У ANC есть четыре режима — от обычного до ультра, который подходит для очень шумных мест. Во время тестирования понравился динамический режим, благодаря ИИ-алгоритмам, FreeBuds Pro 4 сами подбирают интенсивность "шумодава" в зависимости от окружающей обстановки. И что совсем хорошо — гарнитура лишена эффекта "сдавливания" слуха, которым грешат многие наушники с активным шумоподавлением, пользователь попросту не устает от нее.Создатели наушников особое внимание уделили тому, чтобы голос говорящего звучал четко даже в шумной обстановке. Используемые в наушниках технологии ИИ и NearLink позволяют подавлять внешний шум и повышать качество передачи голоса. Интересно, что собеседники даже не поняли, когда разговаривал с ними через HUAWEI FreeBuds Pro 4, что я нахожусь в метропоезде.Чтобы добиться максимального эффекта, стоит пользоваться наушниками с многослойными насадками. За счет плотного прилегания к ушному каналу они обеспечивают и пассивное шумоподавление.ПриложениеТонкая настройка наушников доступна в фирменном приложении HUAWEI AI Life доступном, например, в AppGallery или App Store. Через него можно и обновить прошивку гарнитуры — улучшения программного обеспечения "прилетают" регулярно.В AI Life доступно множество опций. Например, пользователь может провести тестирование крепления в ушах гарнитуры или настроить встроенный эквалайзер HUAWEI SOUND. В последнем не только есть предустановки, но есть возможность создать и свой 10-полосный шаблон.Новинка поддерживает мультипойнт (одновременное подключение к двум устройствам). Опция удобная — наушники могут бесшовно переключаться между двумя источниками звука, например, между ноутбуком и смартфоном.УправлениеСхема сенсорного управления HUAWEI FreeBuds Pro 4 весьма удачная — здесь есть не только нажатия и слайды, но и сжатие сенсорных зон двумя пальцами. По умолчанию, на этих жестах включение шумоподавления или звукопроницаемости.Но в HUAWEI пошли дальше и добавили к сенсорному управлению еще и жесты головы. Кивнув головой удастся принять входящий вызов, а покачав, отклонить. Функция удобная, ведь часто руки бывают попросту заняты.АвтономностьЕсли емкость аккумулятора каждого наушника равен 55 мАч, то в кейсе скрывается батарея на 510 мАч.Реальная автономность наушников зависит от конкретного сценария их использования. Максимальной автономности можно добиться при использовании кодека AAC и отключенным шумодавом — семь часов без кейса и 33 часа с подзарядкой от него. Со включенным активным шумоподавлением и использование кодека L2HC/LDAC гарнитура проработает 4,5 и 22 часа соответственно.Флагманский статус HUAWEI FreeBuds Pro 4 подчеркивает и беспроводная зарядка: их легко подзарядить от смартфона HUAWEI, поддерживающего реверсивную беспроводную зарядку. На это уйдет примерно 2,5 часа. Хотите быстрее, заряжайте проводом — это займет 60 минут.ИтогоС помощью FreeBuds Pro 4 в компании Huawei "повысили ставки" для всего рынка TWS-гарнитур — совокупность характеристик и технологий, которые достались этой модели, делают ее заметным игроком в премиум-сегменте. Материалы корпуса, качество исполнения, "жирный" аудиопоток, интеллектуальное активное шумоподавление, это всего лишь часть плюсов данное гарнитуры.В магазинах HUAWEI FreeBuds Pro 4 будут доступны для предзаказа с 18 декабря по цене 18 990 рублей.Реклама, ООО "Техкомпания Хуавэй", erid: F7NfYUJCUneP51DuTUCVОГРН 1027739023212, г. Москва, Крылатская ул., 17, корп. 2.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, huawei technologies, гаджеты, наушники
Технологии, Huawei Technologies, Гаджеты, наушники
Компания Huawei обновляет экосистему своей носимой электроники — отныне на вершине модельной линейки беспроводных наушников HUAWEI модель FreeBuds Pro 4, пришедшая на смену популярной "тройке". Что в наушниках нового и чем они удивят даже избалованного пользователя, расскажем в материале РИА Новости.
Наушники поставляются в расширенной комплектации — к привычному проводу зарядки и сопроводительной документации сюда добавили семь пар амбушюр. К стандартным силиконовым прилагаются трехслойные насадки с эффектом памяти.
Внешний вид новинки — это эволюционное развитие идей FreeBuds Pro 3. Вытянутый кейс с керамической вставкой, на которой красуется надпись "HUAWEI" не так и прост, как может показаться на первый взгляд. Есть на нем и многоцветный индикатор состояния, и малозаметная кнопка сопряжения, а крышка получила автодоводчик.
Сами внутриканальные наушники довольно крупные, с несколько укороченной ножкой. Впрочем, сидят они в ушах, как влитые — многочасовые прогулки в них не доставляют дискомфорта, эргономика тут эталонная. Кстати, в гарнитуре заявлена водо- и пыленепроницаемость IP54, но на кейс это не распространяется.
HUAWEI FreeBuds Pro 4 доступны в трех цветах — белом, зеленом и черном. Последний попал к нам на тест. Рекомендуем обратить внимание на этот вариант: сочетание черного и золотого подчеркивают флагманское положение наушников. Корпус наушников украшен гравировкой, напоминающей струны. Для ее изготовления использовались технологии гравировки ультрафиолетовым лазером,токонепроводящей вакуумной металлизации и вакуумного напыления.
В наушниках использованы двойные драйверы с 11-мм излучателями с четырьмя магнитами и вспомогательный высокочастотные драйверы с плоской диафрагмой. Эта схема позволяет совместить мощные басы с чистыми высокими частотами.
В HUAWEI FreeBuds Pro 4 реализована поддержка 24-битного аудио с частотой от 14 Гц до 48 кГц. Максимальная скорость передачи данных составляет тут 2,3 Мбит/с — как заявляют в HUAWEI, на сегодня это единственная TWS-гарнитура на рынке, позволяющая передавать настолько "жирный" аудиопоток. Но для этого нужен совместимый смартфон, сейчас это умеют буквально несколько флагманских смартфонов HUAWEI.
Среди других аудиокодеков SBC, AAC, LDAC и L2HC 4.0 — опять же, в зависимости от источника звука, можно включить тот или иной кодек. Так, последний кодек доступен только при сопряжении со смартфонами от HUAWEI под управлением операционной системы EMUI 15.
То, как FreeBuds Pro 4 воспроизводят музыку, впечатляет — звук здесь объемный и реалистичный. Это одна из немногих гарнитур, для которой имеет смысл прослушивать записи в формате flac, т.е. приближенные к CD-качеству. Впрочем, и стриминговые сервисы сейчас предлагают музыку в высоком битрейте, а эта модель как раз может полноценно раскрыть ее.
Huawei уже не первый год применяют в гарнитурах технологию ANC. Они способны отсекать звуки до 100 дБ и шум ветра при скорости до 10 метров в секунду.
Шумоподавление работает на основе четырех микрофонов, один из которых с костной проводимостью. У ANC есть четыре режима — от обычного до ультра, который подходит для очень шумных мест. Во время тестирования понравился динамический режим, благодаря ИИ-алгоритмам, FreeBuds Pro 4 сами подбирают интенсивность "шумодава" в зависимости от окружающей обстановки. И что совсем хорошо — гарнитура лишена эффекта "сдавливания" слуха, которым грешат многие наушники с активным шумоподавлением, пользователь попросту не устает от нее.
Создатели наушников особое внимание уделили тому, чтобы голос говорящего звучал четко даже в шумной обстановке. Используемые в наушниках технологии ИИ и NearLink позволяют подавлять внешний шум и повышать качество передачи голоса. Интересно, что собеседники даже не поняли, когда разговаривал с ними через HUAWEI FreeBuds Pro 4, что я нахожусь в метропоезде.
Чтобы добиться максимального эффекта, стоит пользоваться наушниками с многослойными насадками. За счет плотного прилегания к ушному каналу они обеспечивают и пассивное шумоподавление.
Тонкая настройка наушников доступна в фирменном приложении HUAWEI AI Life доступном, например, в AppGallery или App Store. Через него можно и обновить прошивку гарнитуры — улучшения программного обеспечения "прилетают" регулярно.
В AI Life доступно множество опций. Например, пользователь может провести тестирование крепления в ушах гарнитуры или настроить встроенный эквалайзер HUAWEI SOUND. В последнем не только есть предустановки, но есть возможность создать и свой 10-полосный шаблон.
Новинка поддерживает мультипойнт (одновременное подключение к двум устройствам). Опция удобная — наушники могут бесшовно переключаться между двумя источниками звука, например, между ноутбуком и смартфоном.
Схема сенсорного управления HUAWEI FreeBuds Pro 4 весьма удачная — здесь есть не только нажатия и слайды, но и сжатие сенсорных зон двумя пальцами. По умолчанию, на этих жестах включение шумоподавления или звукопроницаемости.
Но в HUAWEI пошли дальше и добавили к сенсорному управлению еще и жесты головы. Кивнув головой удастся принять входящий вызов, а покачав, отклонить. Функция удобная, ведь часто руки бывают попросту заняты.
Если емкость аккумулятора каждого наушника равен 55 мАч, то в кейсе скрывается батарея на 510 мАч.
Реальная автономность наушников зависит от конкретного сценария их использования. Максимальной автономности можно добиться при использовании кодека AAC и отключенным шумодавом — семь часов без кейса и 33 часа с подзарядкой от него. Со включенным активным шумоподавлением и использование кодека L2HC/LDAC гарнитура проработает 4,5 и 22 часа соответственно.
Флагманский статус HUAWEI FreeBuds Pro 4 подчеркивает и беспроводная зарядка: их легко подзарядить от смартфона HUAWEI, поддерживающего реверсивную беспроводную зарядку. На это уйдет примерно 2,5 часа. Хотите быстрее, заряжайте проводом — это займет 60 минут.
С помощью FreeBuds Pro 4 в компании Huawei "повысили ставки" для всего рынка TWS-гарнитур — совокупность характеристик и технологий, которые достались этой модели, делают ее заметным игроком в премиум-сегменте. Материалы корпуса, качество исполнения, "жирный" аудиопоток, интеллектуальное активное шумоподавление, это всего лишь часть плюсов данное гарнитуры.
В магазинах HUAWEI FreeBuds Pro
4 будут доступны для предзаказа с 18 декабря по цене 18 990 рублей.
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