https://ria.ru/20241218/natsreyting-1990002521.html

Первый нацрейтинг юрисконсультов по проектам развития представлен в России

Первый нацрейтинг юрисконсультов по проектам развития представлен в России - РИА Новости, 18.12.2024

Первый нацрейтинг юрисконсультов по проектам развития представлен в России

Лидеров первого национального рейтинга юридических консультантов по проектам развития "Эксперты права" представили на официальной церемонии в ВЭБ Центре,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T21:07:00+03:00

2024-12-18T21:07:00+03:00

2024-12-18T22:22:00+03:00

россия

игорь краснов

юрий любимов

эксперт ра

аэрофлот

газпромбанк

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Лидеров первого национального рейтинга юридических консультантов по проектам развития "Эксперты права" представили на официальной церемонии в ВЭБ Центре, сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ. В списке лидеров, в частности, Better Chance, Alumni Partners, ELWI, Denuo, Иванян и партнеры; АБ "Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры", Orchards, Orion Partners, Пепеляев Групп. Организатором рейтинга выступили агентства "Эксперт РА" и "Эксперт бизнес-решения" при поддержке ВЭБ.РФ и журнала "Эксперт". "Задача ВЭБ.РФ, как института развития — помогать талантливым коллективам и давать им возможности к самореализации. Благодаря этим замечательным коллективам в этом году было реализовано очень много хороших сделок. Когда мы подводили итоги рейтинга, мы в первую очередь руководствовались пониманием — благодаря юристам, с которыми мы работаем, мы двигаем экономику вперед и создаем новые инфраструктурные проекты", — сказал главный юрист, руководитель правового блока группы ВЭБ.РФ Игорь Краснов. Отмечается, что лидеров выбирали по 12 ключевым практикам. Для оценки принимались только те проекты, которые нацелены на развитие страны, региона или города, и не допускались те, что направлены на извлечение прибыли. Для включения в рейтинг юристы должны были участвовать в проектах развития общей стоимостью от 10 миллиардов рублей, реализуемым государственными структурами, компаниями с государственным участием или частными организациями. Экспертный совет утвердил финальные результаты рейтинга 2 декабря 2024 года. В число экспертов вошли руководители юридических подразделений "Аэрофлота", Газпромбанка, "Русала", "Сбера", "Сибура" и других компаний. "Очень здорово, что такой рейтинг появится, потому что юридический рынок за последнее время сильно изменился. Сейчас нам нужны ориентиры и понимание, какого юрконсультанта выбрать. С появлением рейтинга у коллег будет стимул развиваться и достигать большего", — приводит пресс-служба слова члена правления, первого заместителя гендиректора ПАО "РусГидро" Юрия Любимова."На рынке, наконец, появился узконаправленный рейтинг, и мы сможем познакомиться с лучшими консультантами, которые сопровождают проекты развития — крупные проекты, которые важны для страны, городов, людей. В этом как раз и состоит его уникальность", — сказал член экспертного совета рейтинга, глава юридической функции TMHGroupe Максим Извеков.Он обратил внимание на прозрачность рейтинга. По словам Извекова, это первый проект, методология которого размещена в общем доступе.

https://ria.ru/20241217/vebrf-1989720955.html

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россия, игорь краснов, юрий любимов, эксперт ра, аэрофлот, газпромбанк, вэб.рф (вэб)