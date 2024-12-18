https://ria.ru/20241218/natsproekt-1989915697.html

Ликсутов: этап нацпроекта завершили 19 резидентов ОЭЗ "Технополис Москва"

Ликсутов: этап нацпроекта завершили 19 резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 18.12.2024

Ликсутов: этап нацпроекта завершили 19 резидентов ОЭЗ "Технополис Москва"

Пилотный этап национального проекта "Производительность труда" завершили 19 компаний — резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:30:00+03:00

2024-12-18T14:30:00+03:00

2024-12-18T14:42:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989915987_87:481:2872:2048_1920x0_80_0_0_f8eca4fd401ca516a9ed2998b36992c8.jpg

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Пилотный этап национального проекта "Производительность труда" завершили 19 компаний — резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Среди 19 компаний – производители композитных материалов, конденсаторов, канатных дорог, роботизированных протезов, интерактивного оборудования, сенсорных дисплеев и других инновационных изделий."Особая экономическая зона “Технополис Москва” — центр развития высоких технологий. Сегодня на площадках ОЭЗ работает более 220 предприятий микроэлектроники, фотоники, фармацевтики, беспилотных авиасистем и других перспективных отраслей. Они могут получить статус резидента и воспользоваться другими действенными мерами поддержки от города, которые разработаны по поручению Сергея Собянина", - приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он добавил, что повышать эффективность компаниям позволяет участие в национальном проекте “Производительность труда”. С начала 2023 года к нему присоединились 20 предприятий ОЭЗ Москвы.Отмечается, что одна компания начнет внедрять инструменты бережливого производства в 2025 году. Эксперты нацпроекта помогают предприятиям оптимизировать рабочие процессы, выявить слабые места и устранить их.Кроме того, чтобы войти в национальный проект, предприятиям необходимо представлять одну из приоритетных отраслей экономики страны, а размер их выручки должен составлять не менее 400 миллионов рублей за предыдущий год."Столичные компании производят высокотехнологичную и инновационную продукцию, которая не имеет аналогов в России. В рамках проекта компания-резидент "Нюкон энерджи" внедрила бережливое производство на линии по выпуску силовых конденсаторов, резиденты "Моторика" и "ВИП Камилла" улучшили процессы производства активных протезов и абсорбирующего белья. Производитель сенсорных дисплеев компания "Некс-Т" оптимизировал процесс выпуска интерактивных панелей и комплексов", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.Еще один резидент ОЭЗ – "Нанотехнологический центр композитов" – в качестве пилотного потока выбрал сложный и трудоемкий процесс производства высокоточных угле- и стеклопластиковых композитных изделий, которые применяются в различных отраслях промышленности.В свою очередь, генеральный директор НЦК Михаил Столяров заявил, что компания выявила проблемные участки и внедрила необходимые инструменты бережливого производства. В результате удалось минимизировать потери и увеличить выработку на самом сложном продуктовом потоке – изготовлении несерийной продукции на нескольких производственных участках.Другой производитель высокотехнологичных аппаратов самообслуживания и решений для автоматизации производства компания "САГА Технологии" оптимизировал процессы по сборке банкоматов. Компания-резидент "Элта" повысил эффективность на участке производства измерителей уровня глюкозы в крови. Типография "Т8 издательские технологии" применила нормы нацпроекта в выпуске полиграфической продукции, а компания "НПП Трассир", специализирующаяся на системах безопасности, – при сборке больших видеорегистраторов.По словам гендиректора особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадия Дёгтева, участие в национальном проекте "Производительность труда" позволит предприятиям увеличить эффективность производства, улучшить качество и повысить конкурентоспособность своей продукции. "А благодаря нашим налоговым льготам и таможенным преференциям компании больше инвестируют в свое развитие и новые разработки", – сказал Дёгтев.Одна из федеральных программ нацпроекта "Повышение производительности труда", в которой участвуют компании ОЭЗ Москвы, рассчитана на 3 года. В первые 6 месяцев специалисты Федерального центра компетенций помогают им выявить слабые места и дают рекомендации для повышения эффективности предприятия. Также эксперты-кураторы помогают внедрять принципы бережливого производства на протяжении последующих трех лет после вступления в нацпроект. Это позволяет предприятиям получать помощь и от государства.Результатами достижений норм нацпроекта поделился резидент ОЭЗ Москвы компания "Хирана+", которая присоединилась к реализации "Производительности труда" в 2023 году.Генеральный директор "Хирана+" Андрей Ильин отметил, что компании уже удалось снизить затраты на логистику, увеличить количество собираемого оборудования, сократить время на прием и отгрузку продукции.Национальный проект "Производительность труда" – мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат.Реализацией проекта в столице занимается региональный центр компетенций Москвы (АНО "Мосстратегия"), подведомственный департаменту экономической политики и развития города. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона (город Москва).

https://ria.ru/20241218/liksutov-1989799941.html

https://ria.ru/20241217/moskva-1989765577.html

https://ria.ru/20241217/liksutov-1989604562.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса