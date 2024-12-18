https://ria.ru/20241218/natsizm-1989990139.html

Нацизм в Молдавии поднимает голову, заявили в партии "Победа"

Нацизм в Молдавии поднимает голову, заявили в партии "Победа" - РИА Новости, 18.12.2024

Нацизм в Молдавии поднимает голову, заявили в партии "Победа"

Нацизм в Молдавии поднимает голову, поскольку власть игнорирует эту проблему, а о сохранении исторической памяти заботятся только общественные организации,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T19:40:00+03:00

2024-12-18T19:40:00+03:00

2024-12-18T19:40:00+03:00

в мире

молдавия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/86/1550238604_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a6e2ea243be269554279f371876a42fd.jpg

КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Нацизм в Молдавии поднимает голову, поскольку власть игнорирует эту проблему, а о сохранении исторической памяти заботятся только общественные организации, заявил в среду председатель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. "Нацизм активно поднимает голову, и это можно увидеть уже невооруженным глазом. Такого количества запрещенной свастики на улицах молдавских городов не было со времен фашистской оккупации", - написал Петрович на своей странице в соцсети Facebook*, отметив, что власть подобная проблема не волнует. Он отметил, что проблема сохранения исторической памяти сегодня целиком и полностью легла на плечи общественных организаций и самоорганизующихся групп населения. Петрович считает, что в сложившейся ситуации виноваты две причины, каждую из которых можно считать весомой. "Первая понятна и очевидна: у власти сегодня находятся вырожденцы и неофашисты, мечтающие пить баварское и закусывать сосисками. А вот вторая заключается в упорном молчании нашей разрозненной оппозиции, которая в междоусобной борьбе перестала хоть как-то реагировать на проявления неофашизма в нашей стране", - подчеркнул Петрович. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20241112/shor-1983406448.html

https://ria.ru/20240824/moldaviya-1968293007.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия