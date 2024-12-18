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Нацизм в Молдавии поднимает голову, заявили в партии "Победа" - РИА Новости, 18.12.2024
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19:40 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/natsizm-1989990139.html
Нацизм в Молдавии поднимает голову, заявили в партии "Победа"
Нацизм в Молдавии поднимает голову, заявили в партии "Победа" - РИА Новости, 18.12.2024
Нацизм в Молдавии поднимает голову, заявили в партии "Победа"
Нацизм в Молдавии поднимает голову, поскольку власть игнорирует эту проблему, а о сохранении исторической памяти заботятся только общественные организации,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:40:00+03:00
2024-12-18T19:40:00+03:00
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КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Нацизм в Молдавии поднимает голову, поскольку власть игнорирует эту проблему, а о сохранении исторической памяти заботятся только общественные организации, заявил в среду председатель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. "Нацизм активно поднимает голову, и это можно увидеть уже невооруженным глазом. Такого количества запрещенной свастики на улицах молдавских городов не было со времен фашистской оккупации", - написал Петрович на своей странице в соцсети Facebook*, отметив, что власть подобная проблема не волнует. Он отметил, что проблема сохранения исторической памяти сегодня целиком и полностью легла на плечи общественных организаций и самоорганизующихся групп населения. Петрович считает, что в сложившейся ситуации виноваты две причины, каждую из которых можно считать весомой. "Первая понятна и очевидна: у власти сегодня находятся вырожденцы и неофашисты, мечтающие пить баварское и закусывать сосисками. А вот вторая заключается в упорном молчании нашей разрозненной оппозиции, которая в междоусобной борьбе перестала хоть как-то реагировать на проявления неофашизма в нашей стране", - подчеркнул Петрович. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
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в мире, молдавия, россия
В мире, Молдавия, Россия
Нацизм в Молдавии поднимает голову, заявили в партии "Победа"

Депутат Петрович: власть игнорирует проблему сохранения исторической памяти

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Нацизм в Молдавии поднимает голову, поскольку власть игнорирует эту проблему, а о сохранении исторической памяти заботятся только общественные организации, заявил в среду председатель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"Нацизм активно поднимает голову, и это можно увидеть уже невооруженным глазом. Такого количества запрещенной свастики на улицах молдавских городов не было со времен фашистской оккупации", - написал Петрович на своей странице в соцсети Facebook*, отметив, что власть подобная проблема не волнует.
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Он отметил, что проблема сохранения исторической памяти сегодня целиком и полностью легла на плечи общественных организаций и самоорганизующихся групп населения. Петрович считает, что в сложившейся ситуации виноваты две причины, каждую из которых можно считать весомой.
"Первая понятна и очевидна: у власти сегодня находятся вырожденцы и неофашисты, мечтающие пить баварское и закусывать сосисками. А вот вторая заключается в упорном молчании нашей разрозненной оппозиции, которая в междоусобной борьбе перестала хоть как-то реагировать на проявления неофашизма в нашей стране", - подчеркнул Петрович.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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