https://ria.ru/20241218/natsizm-1989879258.html

МИД осудил позицию ФРГ, Италии и Японии по резолюции о борьбе с нацизмом

МИД осудил позицию ФРГ, Италии и Японии по резолюции о борьбе с нацизмом - РИА Новости, 18.12.2024

МИД осудил позицию ФРГ, Италии и Японии по резолюции о борьбе с нацизмом

Позиция Германии, Италии и Японии против российской резолюции в Генассамблее ООН о борьбе с героизацией нацизма заслуживает осуждения и представляет опасную... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:07:00+03:00

2024-12-18T12:07:00+03:00

2024-12-18T12:07:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Позиция Германии, Италии и Японии против российской резолюции в Генассамблее ООН о борьбе с героизацией нацизма заслуживает осуждения и представляет опасную тенденцию с учетом их истории в прошлом столетии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Ранее США, Германия, Канада, Италия, Япония и Украина оказались в числе 53 стран, проголосовавших в Генассамблее ООН против резолюции России о борьбе с героизацией нацизма. Несмотря на это, документ был принят, за него проголосовали 119 стран, еще 10 воздержались. "Осуждения заслуживает позиция Германии, Италии и Японии особенно. Их голосование против резолюции является опасной тенденцией с учетом черных страниц в истории этих государств XX века. Это все заставляет задуматься о том, насколько они искренни в своем раскаянии за многочисленные военные преступления, преступления против человечности, за геноцид, совершенный в годы Второй мировой и нашей Великой Отечественной (войны)", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, результаты голосования наглядно продемонстрировали возрастающую поддержку со стороны международного сообщества ежегодно представляемой в ГА ООН российской инициативы. Одобренная ГА резолюция среди прочего "рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны". Авторы документа также решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны. При этом ГА включила в российскую резолюцию поправку западников, утверждающую, что Россия якобы стремилась оправдать необходимость проведения СВО борьбой с неонацизмом. РФ от поправки воздержалась.

https://ria.ru/20241213/neofashizm-1988938355.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, германия, италия, мария захарова, оон, генеральная ассамблея оон