МИД осудил позицию ФРГ, Италии и Японии по резолюции о борьбе с нацизмом
МИД РФ счел позицию ФРГ, Италии и Японии по борьбе с героизацией нацизма опасной
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Позиция Германии, Италии и Японии против российской резолюции в Генассамблее ООН о борьбе с героизацией нацизма заслуживает осуждения и представляет опасную тенденцию с учетом их истории в прошлом столетии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Осуждения заслуживает позиция Германии, Италии и Японии особенно. Их голосование против резолюции является опасной тенденцией с учетом черных страниц в истории этих государств XX века. Это все заставляет задуматься о том, насколько они искренни в своем раскаянии за многочисленные военные преступления, преступления против человечности, за геноцид, совершенный в годы Второй мировой и нашей Великой Отечественной (войны)", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, результаты голосования наглядно продемонстрировали возрастающую поддержку со стороны международного сообщества ежегодно представляемой в ГА ООН российской инициативы.
Одобренная ГА резолюция среди прочего "рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны". Авторы документа также решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.
При этом ГА включила в российскую резолюцию поправку западников, утверждающую, что Россия якобы стремилась оправдать необходимость проведения СВО борьбой с неонацизмом. РФ от поправки воздержалась.