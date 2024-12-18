https://ria.ru/20241218/nakazanie-1989831944.html

Глава Новгородской области рассказал, что нужно делать с алиментщиками

Глава Новгородской области рассказал, что нужно делать с алиментщиками - РИА Новости, 18.12.2024

Глава Новгородской области рассказал, что нужно делать с алиментщиками

Губернатор Новгородской области и глава комиссии Госсовета по направлению "Семья" Андрей Никитин в интервью РБК призвал радикальнее наказывать за уклонение от... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T09:00:00+03:00

2024-12-18T09:00:00+03:00

2024-12-18T09:00:00+03:00

общество

россия

новгородская область

андрей никитин (политик)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Губернатор Новгородской области и глава комиссии Госсовета по направлению "Семья" Андрей Никитин в интервью РБК призвал радикальнее наказывать за уклонение от выплаты алиментов."Я за максимальное ужесточение санкций за неуплату алиментов. В этом вопросе предела жесткости быть не может никакого", — отметил он.Чиновник также выступил за автоматизацию процесса получения алиментов, чтобы он не был унизительным для одного из родителей.Согласно пункту 1 статьи 80 Семейного кодекса, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Средства, которые выделяются на это, и носят название алиментов. При этом порядок и форму материального обеспечения мать и отец определяют самостоятельно. В случае если родители не содержат детей, средства на эти цели взыскиваются в судебном порядке (пункт 2 статьи 80 СК РФ).Алименты полагаются не только детям, рожденным в браке, но и появившимся вне семьи, при условии, что родство ребенка и человека, с которого взыскивается плата, подтверждено или доказано.Родители обязаны платить алименты на ребенка, пока ему не исполнилось 18 лет, а иногда и после 18-ти, если он нетрудоспособен и нуждается в помощи.

https://ria.ru/20241206/omsk-1987783343.html

https://ria.ru/20240117/alimenty-1599485050.html

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общество, россия, новгородская область, андрей никитин (политик), следственный комитет россии (ск рф)