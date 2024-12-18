Рейтинг@Mail.ru
Глава Новгородской области рассказал, что нужно делать с алиментщиками - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/nakazanie-1989831944.html
Глава Новгородской области рассказал, что нужно делать с алиментщиками
Глава Новгородской области рассказал, что нужно делать с алиментщиками - РИА Новости, 18.12.2024
Глава Новгородской области рассказал, что нужно делать с алиментщиками
Губернатор Новгородской области и глава комиссии Госсовета по направлению "Семья" Андрей Никитин в интервью РБК призвал радикальнее наказывать за уклонение от... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:00:00+03:00
2024-12-18T09:00:00+03:00
общество
россия
новгородская область
андрей никитин (политик)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956109806_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_9794ed51e0def18e8e54d4c02dda53dc.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Губернатор Новгородской области и глава комиссии Госсовета по направлению "Семья" Андрей Никитин в интервью РБК призвал радикальнее наказывать за уклонение от выплаты алиментов."Я за максимальное ужесточение санкций за неуплату алиментов. В этом вопросе предела жесткости быть не может никакого", — отметил он.Чиновник также выступил за автоматизацию процесса получения алиментов, чтобы он не был унизительным для одного из родителей.Согласно пункту 1 статьи 80 Семейного кодекса, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Средства, которые выделяются на это, и носят название алиментов. При этом порядок и форму материального обеспечения мать и отец определяют самостоятельно. В случае если родители не содержат детей, средства на эти цели взыскиваются в судебном порядке (пункт 2 статьи 80 СК РФ).Алименты полагаются не только детям, рожденным в браке, но и появившимся вне семьи, при условии, что родство ребенка и человека, с которого взыскивается плата, подтверждено или доказано.Родители обязаны платить алименты на ребенка, пока ему не исполнилось 18 лет, а иногда и после 18-ти, если он нетрудоспособен и нуждается в помощи.
https://ria.ru/20241206/omsk-1987783343.html
https://ria.ru/20240117/alimenty-1599485050.html
россия
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956109806_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_5aa2983c94fca4b228180bf25cde76f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, новгородская область, андрей никитин (политик), следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Следственный комитет России (СК РФ)
Глава Новгородской области рассказал, что нужно делать с алиментщиками

Глава Новгородской области Никитин призвал крайне жестко наказывать алиментщиков

© iStock.com / PeopleImagesЖенщина подписывает документы
Женщина подписывает документы - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© iStock.com / PeopleImages
Женщина подписывает документы . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Губернатор Новгородской области и глава комиссии Госсовета по направлению "Семья" Андрей Никитин в интервью РБК призвал радикальнее наказывать за уклонение от выплаты алиментов.
"Я за максимальное ужесточение санкций за неуплату алиментов. В этом вопросе предела жесткости быть не может никакого", — отметил он.
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Житель Омска прятался в пенопласте, чтобы избежать уплаты алиментов
6 декабря, 17:36
Чиновник также выступил за автоматизацию процесса получения алиментов, чтобы он не был унизительным для одного из родителей.
Согласно пункту 1 статьи 80 Семейного кодекса, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Средства, которые выделяются на это, и носят название алиментов. При этом порядок и форму материального обеспечения мать и отец определяют самостоятельно. В случае если родители не содержат детей, средства на эти цели взыскиваются в судебном порядке (пункт 2 статьи 80 СК РФ).
Алименты полагаются не только детям, рожденным в браке, но и появившимся вне семьи, при условии, что родство ребенка и человека, с которого взыскивается плата, подтверждено или доказано.
Родители обязаны платить алименты на ребенка, пока ему не исполнилось 18 лет, а иногда и после 18-ти, если он нетрудоспособен и нуждается в помощи.
Разведенные родители с сыном у адвоката - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Алименты на ребенка: правила расчета и взыскания в 2024 году
17 января, 18:15
 
ОбществоРоссияНовгородская областьАндрей Никитин (политик)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала