https://ria.ru/20241218/nagrazhdenie-1989820367.html

В ДНР вручили медали воинам группировки войск "Центр"

В ДНР вручили медали воинам группировки войск "Центр" - РИА Новости, 18.12.2024

В ДНР вручили медали воинам группировки войск "Центр"

Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих мотострелкового соединения группировки войск "Центр" состоялось на территории комплекса... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T05:43:00+03:00

2024-12-18T05:43:00+03:00

2024-12-18T05:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих мотострелкового соединения группировки войск "Центр" состоялось на территории комплекса "Саур-Могила" в ДНР, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Торжественная церемония награждения военнослужащих мотострелкового полка группировки войск "Центр" государственными наградами состоялась на территории мемориального комплекса "Саур-Могила" в Донецкой Народной Республике", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, заслуженные медали военнослужащим вручил замкомандира дивизии по военно-политической работе подполковник Евгений Капустин. Личный состав подразделения был награжден медалями "За отвагу", "За спасение погибавших", "За храбрость", наградными ножами и знаками отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени.

https://ria.ru/20241001/belousov-1975710455.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, донецкая народная республика