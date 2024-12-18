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В ДНР вручили медали воинам группировки войск "Центр" - РИА Новости, 18.12.2024
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В ДНР вручили медали воинам группировки войск "Центр"
В ДНР вручили медали воинам группировки войск "Центр" - РИА Новости, 18.12.2024
В ДНР вручили медали воинам группировки войск "Центр"
Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих мотострелкового соединения группировки войск "Центр" состоялось на территории комплекса... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T05:43:00+03:00
2024-12-18T05:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих мотострелкового соединения группировки войск "Центр" состоялось на территории комплекса "Саур-Могила" в ДНР, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Торжественная церемония награждения военнослужащих мотострелкового полка группировки войск "Центр" государственными наградами состоялась на территории мемориального комплекса "Саур-Могила" в Донецкой Народной Республике", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, заслуженные медали военнослужащим вручил замкомандира дивизии по военно-политической работе подполковник Евгений Капустин. Личный состав подразделения был награжден медалями "За отвагу", "За спасение погибавших", "За храбрость", наградными ножами и знаками отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени.
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безопасность, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика
В ДНР вручили медали воинам группировки войск "Центр"

На "Саур-Могиле" наградили военных мотострелкового соединения группы "Центр"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих мотострелкового соединения группировки войск "Центр" состоялось на территории комплекса "Саур-Могила" в ДНР, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Торжественная церемония награждения военнослужащих мотострелкового полка группировки войск "Центр" государственными наградами состоялась на территории мемориального комплекса "Саур-Могила" в Донецкой Народной Республике", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, заслуженные медали военнослужащим вручил замкомандира дивизии по военно-политической работе подполковник Евгений Капустин. Личный состав подразделения был награжден медалями "За отвагу", "За спасение погибавших", "За храбрость", наградными ножами и знаками отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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