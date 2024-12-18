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После столкновения поездов в Мурманской области возбудили дело - РИА Новости, 18.12.2024
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17:45 18.12.2024 (обновлено: 17:49 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/murmansk-1989967267.html
После столкновения поездов в Мурманской области возбудили дело
После столкновения поездов в Мурманской области возбудили дело - РИА Новости, 18.12.2024
После столкновения поездов в Мурманской области возбудили дело
Уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено по факту столкновения поездов в Мурманской области,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:45:00+03:00
2024-12-18T17:49:00+03:00
происшествия
мурманская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено по факту столкновения поездов в Мурманской области, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России."Мурманским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту инцидента с пассажирским и грузовым поездами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.Отмечается, что 18 декабря в Мурманской области столкнулись грузовой и пассажирский поезда, в результате чего несколько вагонов сошли с рельс и опрокинулись. В настоящее время данные о пострадавших уточняются.
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происшествия, мурманская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мурманская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
После столкновения поездов в Мурманской области возбудили дело

СК РФ: после столкновения поездов в Мурманской области возбудили уголовное дело

© Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено по факту столкновения поездов в Мурманской области, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
"Мурманским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту инцидента с пассажирским и грузовым поездами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 18 декабря в Мурманской области столкнулись грузовой и пассажирский поезда, в результате чего несколько вагонов сошли с рельс и опрокинулись. В настоящее время данные о пострадавших уточняются.
Кадры с места схода вагонов в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
В Мурманской области подготовят места для размещения пассажиров после ЧП
Вчера, 17:34
 
ПроисшествияМурманская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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