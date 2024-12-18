https://ria.ru/20241218/murmansk-1989967267.html
После столкновения поездов в Мурманской области возбудили дело
После столкновения поездов в Мурманской области возбудили дело - РИА Новости, 18.12.2024
После столкновения поездов в Мурманской области возбудили дело
Уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено по факту столкновения поездов в Мурманской области,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:45:00+03:00
2024-12-18T17:45:00+03:00
2024-12-18T17:49:00+03:00
происшествия
мурманская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989963738_68:0:2527:1383_1920x0_80_0_0_9fdf33b1456e679b8700762e68b2d1ef.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено по факту столкновения поездов в Мурманской области, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России."Мурманским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту инцидента с пассажирским и грузовым поездами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.Отмечается, что 18 декабря в Мурманской области столкнулись грузовой и пассажирский поезда, в результате чего несколько вагонов сошли с рельс и опрокинулись. В настоящее время данные о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20241218/mesta-1989965536.html
мурманская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989963738_639:0:2483:1383_1920x0_80_0_0_695f9161f342c748a4d0b44b4581fb4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мурманская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
После столкновения поездов в Мурманской области возбудили дело
СК РФ: после столкновения поездов в Мурманской области возбудили уголовное дело