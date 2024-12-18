https://ria.ru/20241218/murmansk-1989967267.html

После столкновения поездов в Мурманской области возбудили дело

После столкновения поездов в Мурманской области возбудили дело - РИА Новости, 18.12.2024

После столкновения поездов в Мурманской области возбудили дело

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено по факту столкновения поездов в Мурманской области,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:45:00+03:00

2024-12-18T17:45:00+03:00

2024-12-18T17:49:00+03:00

происшествия

мурманская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено по факту столкновения поездов в Мурманской области, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России."Мурманским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту инцидента с пассажирским и грузовым поездами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.Отмечается, что 18 декабря в Мурманской области столкнулись грузовой и пассажирский поезда, в результате чего несколько вагонов сошли с рельс и опрокинулись. В настоящее время данные о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20241218/mesta-1989965536.html

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происшествия, мурманская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)