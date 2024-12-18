https://ria.ru/20241218/mosprom-1989968550.html

"Моспром" помогает компаниям находить потенциальных партнеров

"Моспром" помогает компаниям находить потенциальных партнеров - РИА Новости, 18.12.2024

"Моспром" помогает компаниям находить потенциальных партнеров

Благодаря центру "Моспром" компании города своевременно получают информацию о перспективных международных выставках, также Центр поддержки и развития экспорта... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:48:00+03:00

2024-12-18T17:48:00+03:00

2024-12-18T17:49:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

сергей собянин

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Благодаря центру "Моспром" компании города своевременно получают информацию о перспективных международных выставках, также Центр поддержки и развития экспорта оказывает помощь в транспортировке оборудования и образцов продукции до места проведения мероприятия, сообщила заместитель коммерческого директора ООО "Русский рыбный мир" Виктория Исаева.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что центр "Моспром" активно поддерживает столичных производителей, помогая им найти новых партнеров в других странах. Государство также способствует развитию московского экспорта. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" промышленники получают консультации, аналитику и помощь в продвижении товаров за рубежом."Благодаря "Моспрому" мы своевременно получаем информацию о перспективных с точки зрения нашего участия международных выставках. Нашу продукцию мы традиционно выставляем на коллективном стенде Москвы, который организует "Моспром". Центр поддержки и развития экспорта оказывает помощь в транспортировке оборудования и образцов продукции до места проведения выставки", - сказала Исаева.Она отметила, что также "Моспром" анализирует рынок каждой страны, выявляя потенциальных партнеров, и организует целевые B2B встречи представителей компании с местными торговыми сетями и дистрибьюторами.

https://ria.ru/20241218/natsproekt-1989915697.html

https://ria.ru/20241217/moskva-1989765577.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, поддержка бизнеса