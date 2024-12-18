https://ria.ru/20241218/moskva-1989785841.html

Москва возглавила рейтинг мировых мегаполисов по доступности услуг

Москва возглавила рейтинг мировых мегаполисов по доступности услуг - РИА Новости, 18.12.2024

Москва возглавила рейтинг мировых мегаполисов по доступности услуг

Российская столица заняла первое место в рейтинге "Доступность услуг в городах мира", она обошла другие мегаполисы планеты – Берлин, Лондон, Нью-Йорк, а также... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T09:10:00+03:00

2024-12-18T09:10:00+03:00

2024-12-18T09:10:00+03:00

москва

мария багреева

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рейтинг

общество

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Российская столица заняла первое место в рейтинге "Доступность услуг в городах мира", она обошла другие мегаполисы планеты – Берлин, Лондон, Нью-Йорк, а также Сингапур, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития (ДЭПР) города Москвы.Отмечается, что данный рейтинг был подготовлен исследователями консалтинговой компании ЦНП и экспертами в сфере урбанистики на основе оценки 10 мегаполисов стран, которые находятся в списке крупнейших экономик мира.Города в рейтинге оценивались по территориальной и финансовой доступности двадцати пяти видов услуг для жителей, относящихся к одиннадцати основным сферам городской жизни, необходимых для обеспечения комфортного проживания в крупных городах. Российская столица заняла 1-е место по доступности различных услуг: медицина, ЖКХ, коммуникации (сотовая связь и интернет). Также Москва вошла в топ-3 по доступности услуг транспорта, услуг сферы образования, спорта, культуры, а также развлечений. В итоговом сводном рейтинге Москва оказалась на первом место."Международные рейтинги – важный инструмент, который позволяет правительству Москвы, бизнесу и горожанам понимать, как город развивается в сравнении с другими крупнейшими мегаполисами мира. Изменение подходов к оценке российских городов со стороны авторов многих крупных зарубежных рейтингов сделало невозможным проводить такое объективное сравнение", – приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы в правительстве города, руководителя департамента экономической политики и развития столицы Марии Багреевой.Она добавила, что для властей города важно появление новых рейтингов, которые строятся на открытых данных по прозрачной методологии и не имеют зависимость от внешней конъюнктуры.В департаменте отметили, что порядка 85% городской экономики приходится на сферу услуг."Постоянное улучшение качества и доступности услуг – один из приоритетов работы правительства Москвы. Большое внимание уделяется развитию сектора услуг для населения – как государственных и муниципальных, так и коммерческого сектора. За 10 месяцев текущего года оборот московских компаний и организаций, предоставляющих платные услуги населению, превысил 3,3 триллиона рублей", - сказала Багреева.И уточнила, что в сравнении с таким же периодом 2023 года этот показатель вырос в сопоставимых ценах более чем на 9%. Всего на российскую столицу приходится почти 25% объема этого сектора в России.В Москве ведется активное развитие городских территорий, благодаря чему повышается доступность услуг. Также на это влияет возведение новых объектов социальной, спортивной, культурной инфраструктуры, создание и реконструкция общественных пространств. Еще одним фактором, влияющим на рост доступности услуг, можно назвать реализацию градостроительных проектов, которые направлены на развитие сектора услуг в жилых районах города. Багреева напомнила, что также важную роль играют строительство дорожно-транспортной инфраструктуры, развитие метро и Московских центральных диаметров (МЦД), открытие новых маршрутов наземного и речного общественного транспорта, сервисы аренды автомобилей, велосипедов, а также самокатов.Кроме того, вместе с рейтингом "Доступность услуг в городах мира" было обнародовано исследование работы городских властей по обеспечению доступности услуг для наименее социально защищенных категорий населения, а также анализ трансформации сервисной индустрии городов под влиянием глобальных трендов. Там авторами исследования в качестве инновационных практик был отмечен московский сервис бесплатной утилизации бытовой техники и крупного мусора и включение сервисов негосударственных образовательных проектов в столичную систему дистанционного образования.Исследование и его методология получили высокую оценку экспертов из МГУ, уточнили в пресс-службе. В планах у авторов – расширить выборку и включить в исследование прочие крупные города планеты.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее рассказал о том, что в городе 100% значимых социальных услуг и сервисов переведены в электронный вид. Они доступны для пользователей в любое время.

https://realty.ria.ru/20241212/moskva-1988443613.html

https://realty.ria.ru/20241217/moskva-1989013952.html

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москва, мария багреева, сергей собянин, рейтинг, общество