https://ria.ru/20241218/moldaviya-1989924812.html

Экс-президент Молдавии раскритиковал итоги еврореферендума

Экс-президент Молдавии раскритиковал итоги еврореферендума - РИА Новости, 18.12.2024

Экс-президент Молдавии раскритиковал итоги еврореферендума

Лидер оппозиционной в Молдавии партии коммунистов (ПКРМ) и бывший президент страны Владимир Воронин раскритиковал итоги недавнего референдума о евроинтеграции,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:57:00+03:00

2024-12-18T14:57:00+03:00

2024-12-18T14:57:00+03:00

в мире

молдавия

россия

сша

владимир воронин

майя санду

дмитрий песков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736665819_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_66de32101fa2b364daa17cce97b75ab4.jpg

КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии коммунистов (ПКРМ) и бывший президент страны Владимир Воронин раскритиковал итоги недавнего референдума о евроинтеграции, подчеркнув, что его цель была не в продвижении европейского курса, а в изменении конституции для отказа от нейтрального статуса страны. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой за рубежом, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС. Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Глава КС Домника Маноле пояснила, что преамбула конституции дополняется двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября. "Настоящая цель референдума заключалась не в продвижении европейского курса. Его результаты были сфальсифицированы с целью изменения конституции, чтобы удалить статью о нейтральном статусе. Эта антинародная власть ведет страну в НАТО, что нанесет серьёзный ущерб Молдавии", — заявил Воронин в парламенте во время заседания круглого стола, приуроченного к 30-летию нейтрального статуса республики. Лидер молдавских коммунистов также отметил, что последствия изменений конституции могут быть крайне опасными для будущего республики. "Это бомба замедленного действия, и мы ещё не осознали, какой ущерб она может принести", – заключил Воронин. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Президент Молдавии Майя Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.

https://ria.ru/20241217/gaz-1989741950.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html

молдавия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, сша, владимир воронин, майя санду, дмитрий песков, нато, евросоюз