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Экс-президент Молдавии раскритиковал итоги еврореферендума - РИА Новости, 18.12.2024
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14:57 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/moldaviya-1989924812.html
Экс-президент Молдавии раскритиковал итоги еврореферендума
Экс-президент Молдавии раскритиковал итоги еврореферендума - РИА Новости, 18.12.2024
Экс-президент Молдавии раскритиковал итоги еврореферендума
Лидер оппозиционной в Молдавии партии коммунистов (ПКРМ) и бывший президент страны Владимир Воронин раскритиковал итоги недавнего референдума о евроинтеграции,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T14:57:00+03:00
2024-12-18T14:57:00+03:00
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КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии коммунистов (ПКРМ) и бывший президент страны Владимир Воронин раскритиковал итоги недавнего референдума о евроинтеграции, подчеркнув, что его цель была не в продвижении европейского курса, а в изменении конституции для отказа от нейтрального статуса страны. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой за рубежом, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС. Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Глава КС Домника Маноле пояснила, что преамбула конституции дополняется двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября. "Настоящая цель референдума заключалась не в продвижении европейского курса. Его результаты были сфальсифицированы с целью изменения конституции, чтобы удалить статью о нейтральном статусе. Эта антинародная власть ведет страну в НАТО, что нанесет серьёзный ущерб Молдавии", — заявил Воронин в парламенте во время заседания круглого стола, приуроченного к 30-летию нейтрального статуса республики. Лидер молдавских коммунистов также отметил, что последствия изменений конституции могут быть крайне опасными для будущего республики. "Это бомба замедленного действия, и мы ещё не осознали, какой ущерб она может принести", – заключил Воронин. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Президент Молдавии Майя Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
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в мире, молдавия, россия, сша, владимир воронин, майя санду, дмитрий песков, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, США, Владимир Воронин, Майя Санду, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз
Экс-президент Молдавии раскритиковал итоги еврореферендума

Воронин: еврореферендум в Молдавии был организован для отказа от нейтралитета

© SputnikВладимир Воронин
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Sputnik
Владимир Воронин. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии коммунистов (ПКРМ) и бывший президент страны Владимир Воронин раскритиковал итоги недавнего референдума о евроинтеграции, подчеркнув, что его цель была не в продвижении европейского курса, а в изменении конституции для отказа от нейтрального статуса страны.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой за рубежом, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС. Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Глава КС Домника Маноле пояснила, что преамбула конституции дополняется двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября.
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"Настоящая цель референдума заключалась не в продвижении европейского курса. Его результаты были сфальсифицированы с целью изменения конституции, чтобы удалить статью о нейтральном статусе. Эта антинародная власть ведет страну в НАТО, что нанесет серьёзный ущерб Молдавии", — заявил Воронин в парламенте во время заседания круглого стола, приуроченного к 30-летию нейтрального статуса республики.
Лидер молдавских коммунистов также отметил, что последствия изменений конституции могут быть крайне опасными для будущего республики.
"Это бомба замедленного действия, и мы ещё не осознали, какой ущерб она может принести", – заключил Воронин.
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Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Президент Молдавии Майя Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
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