https://ria.ru/20241218/mobilizatsiya-1989927309.html

В Раде выступили против снижения возраста мобилизации

В Раде выступили против снижения возраста мобилизации - РИА Новости, 18.12.2024

В Раде выступили против снижения возраста мобилизации

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что негативно относится к идее снижения возраста мобилизации - он считает, что в стране РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:13:00+03:00

2024-12-18T15:13:00+03:00

2024-12-18T15:20:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что негативно относится к идее снижения возраста мобилизации - он считает, что в стране достаточное количество мужчин от 30 до 45 лет, которые могут быть отправлены на фронт. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано. "Я к этому (снижению мобилизационного возраста до 18 лет – ред.) отношусь негативно. Если мы заберем и этих молодых ребят, у которых нет семей, нет детей, автоматически у нас не будет будущего Украины. На мой взгляд, у нас есть еще достаточно большое количество мужчин среднего возраста – от 30 до 45 лет. Это – наиболее эффективная категория граждан Украины, которые могут воевать и, наверное, должны воевать", - сказал Лубинец в интервью изданию "Украинская правда". Он добавил, что на Украине фиксируются случаи, когда после прохождения военно-врачебной комиссии мужчину признавали полностью здоровым, однако по факту он непригоден к службе. В таком случае после поступления жалобы на действия сотрудников военкоматов назначаются повторные проверки. "В этом году у нас стало больше обращений от действующих военных на действия непосредственных руководителей, командиров. Было отдельное мое общение с руководством минобороны", - добавил омбудсмен. Ранее Лубинец сообщал, что в аппарат омбудсмена в 2024 году поступило более четырех тысяч жалоб от граждан Украины на действия сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241204/blinken--1987350047.html

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986188580.html

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дмитрий лубинец, энтони блинкен, верховная рада украины, вооруженные силы украины