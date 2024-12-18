https://ria.ru/20241218/mintrans-1989960149.html

Обслуживание карт "Стрелка" стало самой популярной услугой Минтранса МО

Обслуживание карт "Стрелка" стало самой популярной услугой Минтранса МО - РИА Новости, 18.12.2024

Обслуживание карт "Стрелка" стало самой популярной услугой Минтранса МО

Услуга "Обслуживание единых транспортных карт "Стрелка" стала самой популярной среди всех госуслуг, предоставляемых министерством транспорта и дорожной... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:16:00+03:00

2024-12-18T17:16:00+03:00

2024-12-18T17:16:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Услуга "Обслуживание единых транспортных карт "Стрелка" стала самой популярной среди всех госуслуг, предоставляемых министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства. Так, более 284 тысяч заявок поступило в министерство по обслуживанию единых транспортных карт "Стрелка" с начала года. В среднем за услугой обращаются 800 человек в день. При этом наибольшее число заявок традиционно пришлось на сентябрь – это почти 94 тысяч заявок или более 30% от общего числа поступивших запросов с начала года. В первую очередь это школьники и студенты, которые оформляли льготные карты или подтверждали право на льготный проезд. Число обращений увеличилось более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В областном Минтрансе отметили, что этот рост обусловлен непрерывным повышением качества предоставляемых услуг и удобством использования "Стрелки". Так, заявители могут подтвердить право на льготу, получить карту "Стрелка" льготной тарификации, восстановить защитный код карты, обменять испорченную карту, вернуть залоговую стоимость карты, активировать или деактивировать льготу на проезд на банковской карте "МИР" через региональный портал госуслуг.

https://ria.ru/20241218/servis-1989905764.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), общественный транспорт