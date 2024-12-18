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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 18.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" потеряли за сутки до 350 военнослужащих, бронемашину, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:22:00+03:00
2024-12-18T12:22:00+03:00
2024-12-18T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" потеряли за сутки до 350 военнослужащих, бронемашину, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дроновка, Часов Яр, Резниковка, Звановка, Федоровка и Петровское в ДНР."Потери противника составили до 350 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад с боеприпасами", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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часов яр, в мире, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, В мире, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны: ВСУ потеряли до 350 человек в зоне действий "Юга"