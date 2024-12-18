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Миляев провел заседание рабочей группы по подготовке Совета при президенте

Миляев провел заседание рабочей группы по подготовке Совета при президенте - РИА Новости, 18.12.2024

Миляев провел заседание рабочей группы по подготовке Совета при президенте

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во вторник провел первое заседание рабочей группы по подготовке Совета при президенте РФ по развитию физической... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T00:15:00+03:00

2024-12-18T00:15:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во вторник провел первое заседание рабочей группы по подготовке Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта на тему "О развитии адаптивной физической культуры и адаптивного спорта", сообщает пресс-служба регионального правительства. Миляев поблагодарил помощника президента РФ, Секретаря Государственного Совета РФ Алексея Дюмина за оказанное доверие, позволившее возглавить рабочую группу. Ее состав определен. В нее войдут представители федеральных и региональных органов власти, эксперты отрасли. Дюмин обратил внимание на то, что с 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в ряд федеральных законов, в соответствии с которыми в России будет восемь основных направлений комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. "В связи с этим должен быть обеспечен персональный подход к каждому. Необходимо выстроить эффективное межведомственное сотрудничество органов власти всех уровней при участии заинтересованных организаций и специалистов на местах. С широким использованием государственных и региональных информационных систем – Минтруда, Минздрава, Минспорта и других. Это будет способствовать качественному лечению, профессиональной реабилитации и в целом создаст для человека дополнительные возможности по выбору дальнейшего жизненного пути. В зоне особого внимания должны быть ребята, которые сейчас возвращаются с СВО, многие – с тяжелыми ранениями. Нужно вовлекать их в спорт, создавать для них все условия для занятий физической культурой и спортом – в том числе профессиональным", - сказал Дюмин, его слова приводятся на сайте Кремля. Он также отметил, что объекты инфраструктуры и спортивные сооружения должны быть доступны инвалидам не просто для посещения, а именно для занятий спортом. А значит, быть оснащенными не только инвентарем и специальным оборудованием, но и обеспеченными квалифицированными кадрами. Миляев отметил, что сегодня ведется сбор, обобщение и анализ лучших практик, применяемых в регионах. Так, в Тульской области проживает более 138 тысяч инвалидов, 65% из которых потенциально могут заниматься физкультурой и спортом. Для них приспособлены порядка 75% спортивных объектов. Но остаются проблемы с оснащением этих объектов, обеспеченностью тренерами и с недостаточной вовлеченностью самих инвалидов. Губернатор Тульской области подчеркнул, что ситуация актуальна для большинства регионов страны, и ее нужно менять. По словам министра спорта РФ Михаила Дегтярева, сегодня в адаптивный спорт вовлечены 1,7 миллиона человек с ограниченными возможностями здоровья, что составляет около четверти от общего числа. По поручению президента РФ развиваются новые форматы участия в спортивных мероприятиях ветеранов боевых действий. Для них это возможность продолжать полноценную жизнь. Разрабатывается новая номинация в рамках национальной спортивной премии, которая будет посвящена ветеранам СВО, который включились в адаптивный спорт. Будет расширен перечень соревнований для паралимпийцев. Были обсуждены вопросы развития адаптивной физкультуры и спорта, а также социализации участников СВО. Губернатор Тульской области подчеркнул, что сейчас перед рабочей группой стоит задача собрать полную информацию, обобщить практики, изучить мировой опыт, подготовить предложения по развитию инфраструктуры, решить вопрос с кадровым дефицитом и с вовлечением инвалидов и участников СВО в физическую культуру и спорт. По решению президента РФ Владимира Путина следующее заседание Совета состоится весной 2025 года и будет посвящено развитию адаптивной физкультуры и спорта.

https://ria.ru/20241217/podderzhka-1989635088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, тульская область, дмитрий миляев, алексей дюмин, михаил дегтярев, политика