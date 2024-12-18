https://ria.ru/20241218/metelkin-1989839330.html

Метелкин: Чувашия увеличила сумму погашенной незаконно задержанной зарплаты

Метелкин: Чувашия увеличила сумму погашенной незаконно задержанной зарплаты - РИА Новости, 18.12.2024

Метелкин: Чувашия увеличила сумму погашенной незаконно задержанной зарплаты

Почти в два раза увеличилась сумма погашенной незаконно задержанной заработной платы, сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Чувашской... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T09:59:00+03:00

2024-12-18T09:59:00+03:00

2024-12-18T09:59:00+03:00

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Почти в два раза увеличилась сумма погашенной незаконно задержанной заработной платы, сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Чувашской Республике Алексей Метелкин на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия нелегальной занятости, своевременности и полноты выплаты заработной платы под руководством главы Чувашии Олега Николаева. "На 1 декабря в Гострудинспекцию поступило 336 обращений граждан по вопросам задолженности по заработной плате. В результате совместных усилий незаконно задержанная заработная плата выплачена в сумме 69,14 миллиона рублей 1581 работнику. За аналогичный период прошлого года - это 36,6 миллиона рублей и 1525 работников соответственно. За нарушения требований трудового законодательства в части оплаты труда привлечены к административной ответственности в виде наложения административного штрафа 63 должностных и восемь юридических лиц, восемь индивидуальных предпринимателей, объявлено 68 предупреждений", - цитирует пресс-служба правительства республики слова Метелкина. Согласно реестру организаций, имеющих задолженность по заработной плате, включая организации, в отношении которых осуществляются процедуры банкротства, задолженность по заработной плате в 16 организациях республики составила 14,82 миллиона рублей перед 446 работниками. По сравнению с январем текущего года задолженность по заработной плате снизилась на 3,32 миллиона рублей или на 18%. Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике Николай Гусев сообщил, что по результатам мониторинга 2584 государственных и муниципальных контрактов с 1424 юридическим лицами и индивидуальными предпринимателями на строительство (реконструкцию) и ремонт объектов капитальных строений, поставку товаров для государственных и муниципальных нужд выявлены 879 работодателей, выплачивающих низкую заработную плату, в том числе 279 не выплачивающих. Глава Чувашии Николаев заявил о готовности учесть такой факт при дальнейшей работе по заключению контрактов. "Особенно когда 279 предприятий вообще не выплачивают заработную плату, но при этом контракты выигрывают. Здесь нам надо подумать, каким образом ставить заслон перед такими в кавычках партнерами", - приводятся в сообщении пресс-службы слова Николаева.

https://ria.ru/20241218/nikolaev-1989839137.html

https://ria.ru/20241216/chuvashiya-1989513474.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)