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Медведев рассказал о дальнейшей работе по делу об убийстве Кириллова
Медведев рассказал о дальнейшей работе по делу об убийстве Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
Медведев рассказал о дальнейшей работе по делу об убийстве Кириллова
Дальнейшая работа по поиску, поимке и наказанию всех причастных к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова будет продолжена,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:19:00+03:00
2024-12-18T13:19:00+03:00
2024-12-18T13:20:00+03:00
игорь кириллов
дмитрий медведев
взрыв на рязанском проспекте в москве
происшествия
россия
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Дальнейшая работа по поиску, поимке и наказанию всех причастных к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова будет продолжена, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости. "Дальнейшая работа по поиску, поимке и наказанию всех причастных будет продолжена", - сказал Медведев. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html
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игорь кириллов, дмитрий медведев, взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия, россия
Игорь Кириллов, Дмитрий Медведев, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия, Россия
Медведев рассказал о дальнейшей работе по делу об убийстве Кириллова
Медведев: работа по поиску причастных к убийству генерала Кириллова продолжится