https://ria.ru/20241218/medvedev-1989885979.html
Медведев посоветовал руководству The Times быть осторожными
Медведев посоветовал руководству The Times быть осторожными - РИА Новости, 18.12.2024
Медведев посоветовал руководству The Times быть осторожными
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал руководству издания The Times "быть осторожными" после их публикации о теракте против начальника войск РХБЗ... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:32:00+03:00
2024-12-18T12:32:00+03:00
2024-12-18T12:32:00+03:00
россия
украина
лондон
дмитрий медведев
игорь кириллов
войска рхбз
нато
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952718110_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_581f688e9cf25aade81b6ad7f837a88f.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал руководству издания The Times "быть осторожными" после их публикации о теракте против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, поскольку оно может быть отнесено к пособникам тех, кто совершает преступления против России. В своей публикации в телеграм-канале Медведев отметил, что все должностные лица стран НАТО, принимавшие решение о военной помощи Украине, участвуют в гибридной или обычной войне против России и могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства. "У лиц, которые выступили исполнителями преступлений против России, поименованных в п. 1, всегда есть пособники. И они тоже отныне законная военная цель. К ним могут быть отнесены и паршивые шакалы из The Times, которые трусливо спрятались за редакционной статьёй. Стало быть, это всё руководство издания. Логично? Вполне! А значит, be careful! Ведь в Лондоне много чего случается",- написал зампред Совбеза, напомнив, что издание в редакционной статье назвало теракт "законным актом обороны". По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
https://ria.ru/20241217/medvedev-1989755616.html
россия
украина
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952718110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_373cac2856c090353fa02b502a360cd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, лондон, дмитрий медведев, игорь кириллов, войска рхбз, нато, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве
Россия, Украина, Лондон, Дмитрий Медведев, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, НАТО, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Медведев посоветовал руководству The Times быть осторожными
Медведев посоветовал The Times быть осторожными после статьи о Кириллове