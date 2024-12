https://ria.ru/20241218/medvedev-1989885979.html

Медведев посоветовал руководству The Times быть осторожными

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал руководству издания The Times "быть осторожными" после их публикации о теракте против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, поскольку оно может быть отнесено к пособникам тех, кто совершает преступления против России. В своей публикации в телеграм-канале Медведев отметил, что все должностные лица стран НАТО, принимавшие решение о военной помощи Украине, участвуют в гибридной или обычной войне против России и могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства. "У лиц, которые выступили исполнителями преступлений против России, поименованных в п. 1, всегда есть пособники. И они тоже отныне законная военная цель. К ним могут быть отнесены и паршивые шакалы из The Times, которые трусливо спрятались за редакционной статьёй. Стало быть, это всё руководство издания. Логично? Вполне! А значит, be careful! Ведь в Лондоне много чего случается",- написал зампред Совбеза, напомнив, что издание в редакционной статье назвало теракт "законным актом обороны". По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.

