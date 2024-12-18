https://ria.ru/20241218/medvedev-1989881182.html

Медведев назвал пособников НАТО законной военной целью России

Медведев назвал пособников НАТО законной военной целью России - РИА Новости, 18.12.2024

Медведев назвал пособников НАТО законной военной целью России

Пособники должностных лиц НАТО, принимавших решения о военной помощи Украине, отныне являются законной военной целью России, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:20:00+03:00

2024-12-18T12:20:00+03:00

2024-12-18T12:20:00+03:00

россия

украина

киев

дмитрий медведев

игорь кириллов

нато

войска рхбз

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пособники должностных лиц НАТО, принимавших решения о военной помощи Украине, отныне являются законной военной целью России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Комментируя публикацию в The Times, где теракт против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова назван "законным актом обороны", зампред СБ подчеркнул, что по этой логике все принимавшие решение о военной помощи Киеву должностные лица стран НАТО участвуют в гибридной или обычной войне против России. И все они, по его словам, могут и должны рассматриваться как законная военная цель для РФ. "У лиц, которые выступили исполнителями преступлений против России, поименованных в пункте 1, всегда есть пособники. И они тоже отныне законная военная цель. К ним могут быть отнесены и паршивые шакалы из The Times, которые трусливо спрятались за редакционной статьёй. Стало быть, это всё руководство издания", - написал Медведев в своем telegram-канале.

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html

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россия, украина, киев, дмитрий медведев, игорь кириллов, нато, войска рхбз