https://ria.ru/20241218/medvedev-1989881182.html
Медведев назвал пособников НАТО законной военной целью России
Медведев назвал пособников НАТО законной военной целью России - РИА Новости, 18.12.2024
Медведев назвал пособников НАТО законной военной целью России
Пособники должностных лиц НАТО, принимавших решения о военной помощи Украине, отныне являются законной военной целью России, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:20:00+03:00
2024-12-18T12:20:00+03:00
2024-12-18T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пособники должностных лиц НАТО, принимавших решения о военной помощи Украине, отныне являются законной военной целью России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Комментируя публикацию в The Times, где теракт против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова назван "законным актом обороны", зампред СБ подчеркнул, что по этой логике все принимавшие решение о военной помощи Киеву должностные лица стран НАТО участвуют в гибридной или обычной войне против России. И все они, по его словам, могут и должны рассматриваться как законная военная цель для РФ. "У лиц, которые выступили исполнителями преступлений против России, поименованных в пункте 1, всегда есть пособники. И они тоже отныне законная военная цель. К ним могут быть отнесены и паршивые шакалы из The Times, которые трусливо спрятались за редакционной статьёй. Стало быть, это всё руководство издания", - написал Медведев в своем telegram-канале.
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html
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россия, украина, киев, дмитрий медведев, игорь кириллов, нато, войска рхбз
Россия, Украина, Киев, Дмитрий Медведев, Игорь Кириллов, НАТО, Войска РХБЗ
Медведев назвал пособников НАТО законной военной целью России
Медведев заявил, что пособники НАТО являются законной военной целью России