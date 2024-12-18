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Медведев прокомментировал слова Times о законности убийства Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
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12:02 18.12.2024 (обновлено: 12:15 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/medvedev-1989878723.html
Медведев прокомментировал слова Times о законности убийства Кириллова
Медведев прокомментировал слова Times о законности убийства Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
Медведев прокомментировал слова Times о законности убийства Кириллова
Все должностные лица НАТО, принимавшие решение о помощи Украине, должны рассматриваться как законная военная цель для РФ, если следовать логике публикации The... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:02:00+03:00
2024-12-18T12:15:00+03:00
в мире
нато
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россия
украина
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Все должностные лица НАТО, принимавшие решение о помощи Украине, должны рассматриваться как законная военная цель для РФ, если следовать логике публикации The Times об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Российский политик прокомментировал публикацию в The Times, в которой теракт против Кириллова и его помощника назвали "законным актом обороны". Медведев отметил, что по этой логике все должностные лица стран НАТО, принимавшие решение о военной помощи Украине, участвуют в гибридной или обычной войне против России."И все эти лица могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства. И просто для всех патриотов России", - написал Медведев.
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в мире, нато, дмитрий медведев, россия, украина, игорь кириллов
В мире, НАТО, Дмитрий Медведев, Россия, Украина, Игорь Кириллов
Медведев прокомментировал слова Times о законности убийства Кириллова

Медведев: слова Times об убийстве Кириллова говорят об участии НАТО в войне

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Все должностные лица НАТО, принимавшие решение о помощи Украине, должны рассматриваться как законная военная цель для РФ, если следовать логике публикации The Times об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Российский политик прокомментировал публикацию в The Times, в которой теракт против Кириллова и его помощника назвали "законным актом обороны". Медведев отметил, что по этой логике все должностные лица стран НАТО, принимавшие решение о военной помощи Украине, участвуют в гибридной или обычной войне против России.
"И все эти лица могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства. И просто для всех патриотов России", - написал Медведев.
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