https://ria.ru/20241218/medvedev-1989878723.html
Медведев прокомментировал слова Times о законности убийства Кириллова
Медведев прокомментировал слова Times о законности убийства Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
Медведев прокомментировал слова Times о законности убийства Кириллова
Все должностные лица НАТО, принимавшие решение о помощи Украине, должны рассматриваться как законная военная цель для РФ, если следовать логике публикации The... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:02:00+03:00
2024-12-18T12:02:00+03:00
2024-12-18T12:15:00+03:00
в мире
нато
дмитрий медведев
россия
украина
игорь кириллов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_6748964a15be90438b513b0353c04e42.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Все должностные лица НАТО, принимавшие решение о помощи Украине, должны рассматриваться как законная военная цель для РФ, если следовать логике публикации The Times об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Российский политик прокомментировал публикацию в The Times, в которой теракт против Кириллова и его помощника назвали "законным актом обороны". Медведев отметил, что по этой логике все должностные лица стран НАТО, принимавшие решение о военной помощи Украине, участвуют в гибридной или обычной войне против России."И все эти лица могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства. И просто для всех патриотов России", - написал Медведев.
https://ria.ru/20241218/zaderzhanie-1989843873.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c04401b87a6472b45fdae0dbd88fe13d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, дмитрий медведев, россия, украина, игорь кириллов
В мире, НАТО, Дмитрий Медведев, Россия, Украина, Игорь Кириллов
Медведев прокомментировал слова Times о законности убийства Кириллова
Медведев: слова Times об убийстве Кириллова говорят об участии НАТО в войне