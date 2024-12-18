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"Отработанный материал". Медведчук рассказал, что происходит на Украине - РИА Новости, 18.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:01 18.12.2024 (обновлено: 15:04 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/medvedchuk-1989840413.html
"Отработанный материал". Медведчук рассказал, что происходит на Украине
"Отработанный материал". Медведчук рассказал, что происходит на Украине - РИА Новости, 18.12.2024
"Отработанный материал". Медведчук рассказал, что происходит на Украине
Поддержка Владимира Зеленского в США ослабла, Вашингтон захочет его сменить, поэтому на Украине идет операция по спасению "отработанного и использованного... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:01:00+03:00
2024-12-18T15:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
дональд трамп
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Поддержка Владимира Зеленского в США ослабла, Вашингтон захочет его сменить, поэтому на Украине идет операция по спасению "отработанного и использованного материала в виде Зеленского", заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук на своем сайте. "Пропагандисты Зеленского постоянно говорят, что Украина идет в Европу, сражается и погибает за европейские интересы, только вот проевропейской партии сегодня в этой стране просто нет. &lt;…&gt; При Байдене Зеленский олицетворял консенсус между американскими и британскими силами, Евросоюз вообще ни о чем не спрашивали, но с поражением демократов поддержка Зеленского явно ослабла. Если для Лондона Зеленский остается своим, то для трампистов США он посмешище и лузер", — говорится в заявлении Медведчука. Он считает, что Вашингтон захочет сменить Зеленского, а самый гуманный вариант для этого — выборы, которых он боится как огня, но ему еще нужно до них дожить, поскольку США могут традиционно пойти на военный переворот, назвав его победой "демократии". Такой расклад, по мнению политика, совершенно не устраивает Лондон. Британия не скрывает своего намерения угробить украинским конфликтом Европейский союз, а как запахнет жареным — традиционно спрятаться за США. "У британцев есть договор с бандой Зеленского, что украденные этими коррупционерами деньги США и ЕС будут отправляться именно в британские банки", добавил Медведчук."И потому идет операция спасения отработанного и использованного с лихвой материала в виде Зеленского. Первый акт этого политического спектакля видели все, когда (бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании. — Прим. ред.) Залужный исполнил известную песню "Я уеду жить в Лондон". Дело в том, что, выбери Залужный не Лондон, а Вашингтон, он бы стал президентом Украины автоматически", — отмечает председатель совета движения. По его словам, Зеленский и Залужный заявляют о продолжении конфликта, оставляя Украину без возможности выбора пойти на переговоры и заключить мир. Конечно, говорить о продолжении конфликта при победившем на выборах в США Дональде Трампе пока неприлично, потому Зеленский даже допускает потерю территорий, но тут же требует "зонтик" в виде членства в НАТО, игнорируя тот факт, что Россия на это не согласится. Таким образом, не вступая в перепалку с США, он срывает мирные переговоры."Зеленскому в любом случае капут. Оптимистический для него сценарий — роль "свадебного генерала", ему осталась публичная роль, ключевые вопросы переговоров с командой Трампа будут решать Залужный и (глава офиса Зеленского. — Прим. ред.) Ермак и вешать по факту на него все непопулярные решения. &lt;…&gt; Более вероятный сценарий, что раздражающий Трампа Зеленский будет сменен на благообразного Залужного, а рулить всем по приказу из Лондона будет Ермак. Таким образом, британская игра будет продолжаться", — отмечает Медведчук. Он добавляет, что для украинского народа в этих политических играх места совершенно нет. Ведь партии мира на Украине нет, она уничтожена. Даже если оставшиеся политические силы захотят, они не смогут вывести страну на мирные рельсы, а всех, кто мог, посадили, уничтожили, изгнали. Украинское политическое поле зачищено настолько, что восстановлению не подлежит, поэтому одна диктатура просто сменит другую. Как считает политик, "украинская государственность умерла и восстановлению не подлежит", а граждане Украины все чаще выбирают Россию, причем нарастающими темпами.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html
https://ria.ru/20241213/medvedchuk-1989001592.html
https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html
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сша, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, дональд трамп, евросоюз, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Дональд Трамп, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
"Отработанный материал". Медведчук рассказал, что происходит на Украине

Медведчук: Вашингтон захочет сменить Зеленского с помощью выборов

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Поддержка Владимира Зеленского в США ослабла, Вашингтон захочет его сменить, поэтому на Украине идет операция по спасению "отработанного и использованного материала в виде Зеленского", заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук на своем сайте.
"Пропагандисты Зеленского постоянно говорят, что Украина идет в Европу, сражается и погибает за европейские интересы, только вот проевропейской партии сегодня в этой стране просто нет. <…> При Байдене Зеленский олицетворял консенсус между американскими и британскими силами, Евросоюз вообще ни о чем не спрашивали, но с поражением демократов поддержка Зеленского явно ослабла. Если для Лондона Зеленский остается своим, то для трампистов США он посмешище и лузер", — говорится в заявлении Медведчука.
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Он считает, что Вашингтон захочет сменить Зеленского, а самый гуманный вариант для этого — выборы, которых он боится как огня, но ему еще нужно до них дожить, поскольку США могут традиционно пойти на военный переворот, назвав его победой "демократии". Такой расклад, по мнению политика, совершенно не устраивает Лондон. Британия не скрывает своего намерения угробить украинским конфликтом Европейский союз, а как запахнет жареным — традиционно спрятаться за США. "У британцев есть договор с бандой Зеленского, что украденные этими коррупционерами деньги США и ЕС будут отправляться именно в британские банки", добавил Медведчук.
"И потому идет операция спасения отработанного и использованного с лихвой материала в виде Зеленского. Первый акт этого политического спектакля видели все, когда (бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании. — Прим. ред.) Залужный исполнил известную песню "Я уеду жить в Лондон". Дело в том, что, выбери Залужный не Лондон, а Вашингтон, он бы стал президентом Украины автоматически", — отмечает председатель совета движения.
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По его словам, Зеленский и Залужный заявляют о продолжении конфликта, оставляя Украину без возможности выбора пойти на переговоры и заключить мир. Конечно, говорить о продолжении конфликта при победившем на выборах в США Дональде Трампе пока неприлично, потому Зеленский даже допускает потерю территорий, но тут же требует "зонтик" в виде членства в НАТО, игнорируя тот факт, что Россия на это не согласится. Таким образом, не вступая в перепалку с США, он срывает мирные переговоры.
"Зеленскому в любом случае капут. Оптимистический для него сценарий — роль "свадебного генерала", ему осталась публичная роль, ключевые вопросы переговоров с командой Трампа будут решать Залужный и (глава офиса Зеленского. — Прим. ред.) Ермак и вешать по факту на него все непопулярные решения. <…> Более вероятный сценарий, что раздражающий Трампа Зеленский будет сменен на благообразного Залужного, а рулить всем по приказу из Лондона будет Ермак. Таким образом, британская игра будет продолжаться", — отмечает Медведчук.
Он добавляет, что для украинского народа в этих политических играх места совершенно нет. Ведь партии мира на Украине нет, она уничтожена. Даже если оставшиеся политические силы захотят, они не смогут вывести страну на мирные рельсы, а всех, кто мог, посадили, уничтожили, изгнали. Украинское политическое поле зачищено настолько, что восстановлению не подлежит, поэтому одна диктатура просто сменит другую. Как считает политик, "украинская государственность умерла и восстановлению не подлежит", а граждане Украины все чаще выбирают Россию, причем нарастающими темпами.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукДональд ТрампЕвросоюзВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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