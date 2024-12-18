На выплаты медработникам в селах направят 230 миллионов рублей
Правительство направит 230 миллионов рублей на выплаты медработникам на селе
© iStock.com / demaerreПрием у врача
© iStock.com / demaerre
Прием у врача. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство направит еще почти 230 миллионов рублей на выплаты единовременных компенсаций медработникам в сельской местности, поселках городского типа и небольших городах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Направим дополнительно почти 230 миллионов рублей конкретно на эти цели. Это позволит еще 13 регионам принять у себя медиков по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
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Средства получат Башкирия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Хакасия, Пермский край, Вологодская, Костромская, Псковская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Еврейская автономная области.
"Важно, чтобы на местах как можно скорее получили выделенные средства и обеспечили новым кадрам положенные выплаты, ну а пациентам на селе, в малых городах своевременно оказывалось бы необходимые им лечение и забота", – подчеркнул Мишустин.
Компенсационные выплаты предоставляются медицинским работникам в рамках действующих программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", которые были запущены более 10 лет назад. С тех пор уже около 65 тысяч работников здравоохранения воспользовались возможностью получить единовременную компенсационную выплату. По инициативе президента обе программы были продлены до 2030 года.
Согласно правилам врачи могут получить по 1 миллиону рублей, фельдшеры, акушерки и медсестры – по 500 тысяч рублей. Если населенные пункты находятся на удаленных и труднодоступных территориях, то компенсации увеличиваются до 1,5 миллионов рублей и 750 тысяч рублей соответственно. Для Дальнего Востока, Крайнего Севера, Арктической зоны и новых регионов выплаты составляют 2 миллиона рублей и 1 миллион рублей соответственно.