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На выплаты медработникам в селах направят 230 миллионов рублей

На выплаты медработникам в селах направят 230 миллионов рублей - РИА Новости, 18.12.2024

На выплаты медработникам в селах направят 230 миллионов рублей

Правительство направит еще почти 230 миллионов рублей на выплаты единовременных компенсаций медработникам в сельской местности, поселках городского типа и... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T16:34:00+03:00

2024-12-18T16:34:00+03:00

2024-12-18T16:35:00+03:00

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еврейская автономная область

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство направит еще почти 230 миллионов рублей на выплаты единовременных компенсаций медработникам в сельской местности, поселках городского типа и небольших городах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Направим дополнительно почти 230 миллионов рублей конкретно на эти цели. Это позволит еще 13 регионам принять у себя медиков по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", - сказал Мишустин на совещании с кабмином. Средства получат Башкирия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Хакасия, Пермский край, Вологодская, Костромская, Псковская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Еврейская автономная области. "Важно, чтобы на местах как можно скорее получили выделенные средства и обеспечили новым кадрам положенные выплаты, ну а пациентам на селе, в малых городах своевременно оказывалось бы необходимые им лечение и забота", – подчеркнул Мишустин. Компенсационные выплаты предоставляются медицинским работникам в рамках действующих программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", которые были запущены более 10 лет назад. С тех пор уже около 65 тысяч работников здравоохранения воспользовались возможностью получить единовременную компенсационную выплату. По инициативе президента обе программы были продлены до 2030 года. Согласно правилам врачи могут получить по 1 миллиону рублей, фельдшеры, акушерки и медсестры – по 500 тысяч рублей. Если населенные пункты находятся на удаленных и труднодоступных территориях, то компенсации увеличиваются до 1,5 миллионов рублей и 750 тысяч рублей соответственно. Для Дальнего Востока, Крайнего Севера, Арктической зоны и новых регионов выплаты составляют 2 миллиона рублей и 1 миллион рублей соответственно.

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россия

пермский край

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общество, россия, пермский край, еврейская автономная область, михаил мишустин