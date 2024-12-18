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На выплаты медработникам в селах направят 230 миллионов рублей - РИА Новости, 18.12.2024
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16:34 18.12.2024 (обновлено: 16:35 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/mediki-1989949733.html
На выплаты медработникам в селах направят 230 миллионов рублей
На выплаты медработникам в селах направят 230 миллионов рублей - РИА Новости, 18.12.2024
На выплаты медработникам в селах направят 230 миллионов рублей
Правительство направит еще почти 230 миллионов рублей на выплаты единовременных компенсаций медработникам в сельской местности, поселках городского типа и... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:34:00+03:00
2024-12-18T16:35:00+03:00
общество
россия
пермский край
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михаил мишустин
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство направит еще почти 230 миллионов рублей на выплаты единовременных компенсаций медработникам в сельской местности, поселках городского типа и небольших городах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Направим дополнительно почти 230 миллионов рублей конкретно на эти цели. Это позволит еще 13 регионам принять у себя медиков по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", - сказал Мишустин на совещании с кабмином. Средства получат Башкирия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Хакасия, Пермский край, Вологодская, Костромская, Псковская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Еврейская автономная области. "Важно, чтобы на местах как можно скорее получили выделенные средства и обеспечили новым кадрам положенные выплаты, ну а пациентам на селе, в малых городах своевременно оказывалось бы необходимые им лечение и забота", – подчеркнул Мишустин. Компенсационные выплаты предоставляются медицинским работникам в рамках действующих программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", которые были запущены более 10 лет назад. С тех пор уже около 65 тысяч работников здравоохранения воспользовались возможностью получить единовременную компенсационную выплату. По инициативе президента обе программы были продлены до 2030 года. Согласно правилам врачи могут получить по 1 миллиону рублей, фельдшеры, акушерки и медсестры – по 500 тысяч рублей. Если населенные пункты находятся на удаленных и труднодоступных территориях, то компенсации увеличиваются до 1,5 миллионов рублей и 750 тысяч рублей соответственно. Для Дальнего Востока, Крайнего Севера, Арктической зоны и новых регионов выплаты составляют 2 миллиона рублей и 1 миллион рублей соответственно.
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общество, россия, пермский край, еврейская автономная область, михаил мишустин
Общество, Россия, Пермский край, Еврейская автономная область, Михаил Мишустин
На выплаты медработникам в селах направят 230 миллионов рублей

Правительство направит 230 миллионов рублей на выплаты медработникам на селе

© iStock.com / demaerreПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© iStock.com / demaerre
Прием у врача. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство направит еще почти 230 миллионов рублей на выплаты единовременных компенсаций медработникам в сельской местности, поселках городского типа и небольших городах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Направим дополнительно почти 230 миллионов рублей конкретно на эти цели. Это позволит еще 13 регионам принять у себя медиков по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Правительство повысило специальные соцвыплаты медработникам
15 марта, 14:19
Средства получат Башкирия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Хакасия, Пермский край, Вологодская, Костромская, Псковская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Еврейская автономная области.
"Важно, чтобы на местах как можно скорее получили выделенные средства и обеспечили новым кадрам положенные выплаты, ну а пациентам на селе, в малых городах своевременно оказывалось бы необходимые им лечение и забота", – подчеркнул Мишустин.
Компенсационные выплаты предоставляются медицинским работникам в рамках действующих программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", которые были запущены более 10 лет назад. С тех пор уже около 65 тысяч работников здравоохранения воспользовались возможностью получить единовременную компенсационную выплату. По инициативе президента обе программы были продлены до 2030 года.
Согласно правилам врачи могут получить по 1 миллиону рублей, фельдшеры, акушерки и медсестры – по 500 тысяч рублей. Если населенные пункты находятся на удаленных и труднодоступных территориях, то компенсации увеличиваются до 1,5 миллионов рублей и 750 тысяч рублей соответственно. Для Дальнего Востока, Крайнего Севера, Арктической зоны и новых регионов выплаты составляют 2 миллиона рублей и 1 миллион рублей соответственно.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Голикова сообщила о начале повышенных выплат медикам в малых городах
4 апреля, 18:31
 
ОбществоРоссияПермский крайЕврейская автономная областьМихаил Мишустин
 
 
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