https://ria.ru/20241218/mazut-1989905384.html

В Анапе начали вывоз нефтепродуктов

В Анапе начали вывоз нефтепродуктов - РИА Новости, 18.12.2024

В Анапе начали вывоз нефтепродуктов

Вывоз нефтепродуктов из Анапы начался, собранный мазут доставят на специализированную переработку в хутор Белый, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T13:44:00+03:00

2024-12-18T13:44:00+03:00

2024-12-18T13:44:00+03:00

происшествия

анапа

керченский пролив

тамань (станица)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вывоз нефтепродуктов из Анапы начался, собранный мазут доставят на специализированную переработку в хутор Белый, сообщили в оперштабе региона. "15 самосвалов начинают вывоз нефтепродуктов из Анапы. Собранный мазут доставят на специализированную переработку в хутор Белый", - говорится в сообщении. Кроме того отмечается, что сейчас идет подсчет объема собранного вещества. Танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов. По информации экстренных служб, танкеры перевозили 9,2 тысячи тонн мазута. По оценкам экспертов, вылилось в море около 3 тысяч тонн.

https://ria.ru/20241218/tanker-1989852580.html

анапа

керченский пролив

тамань (станица)

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происшествия, анапа, керченский пролив, тамань (станица), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе