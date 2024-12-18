https://ria.ru/20241218/mazut-1989905384.html
В Анапе начали вывоз нефтепродуктов
В Анапе начали вывоз нефтепродуктов - РИА Новости, 18.12.2024
В Анапе начали вывоз нефтепродуктов
Вывоз нефтепродуктов из Анапы начался, собранный мазут доставят на специализированную переработку в хутор Белый, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:44:00+03:00
2024-12-18T13:44:00+03:00
2024-12-18T13:44:00+03:00
происшествия
анапа
керченский пролив
тамань (станица)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вывоз нефтепродуктов из Анапы начался, собранный мазут доставят на специализированную переработку в хутор Белый, сообщили в оперштабе региона. "15 самосвалов начинают вывоз нефтепродуктов из Анапы. Собранный мазут доставят на специализированную переработку в хутор Белый", - говорится в сообщении. Кроме того отмечается, что сейчас идет подсчет объема собранного вещества. Танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов. По информации экстренных служб, танкеры перевозили 9,2 тысячи тонн мазута. По оценкам экспертов, вылилось в море около 3 тысяч тонн.
https://ria.ru/20241218/tanker-1989852580.html
анапа
керченский пролив
тамань (станица)
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происшествия, анапа, керченский пролив, тамань (станица), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Керченский пролив, Тамань (станица), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе начали вывоз нефтепродуктов
В Анапе начали вывоз нефтепродуктов, собранный мазут доставят на переработку