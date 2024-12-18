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Мишустин заявил об эффективности программы материнского капитала - РИА Новости, 18.12.2024
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16:35 18.12.2024 (обновлено: 16:49 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/matkapital-1989950092.html
Мишустин заявил об эффективности программы материнского капитала
Мишустин заявил об эффективности программы материнского капитала - РИА Новости, 18.12.2024
Мишустин заявил об эффективности программы материнского капитала
Программа материнского капитала как мера поддержки российских семей с детьми доказала свою эффективность, уже выдано 14 миллионов сертификатов, заявил... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:35:00+03:00
2024-12-18T16:49:00+03:00
россия
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Программа материнского капитала как мера поддержки российских семей с детьми доказала свою эффективность, уже выдано 14 миллионов сертификатов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин на заседании правительства отметил, что программа материнского капитала по поручению президента России Владимира Путина будет продлена до 2030 года, для этих целей члены кабмина рассмотрят поправки в действующее законодательство. "Такая мера государственной помощи подтвердила свою эффективность и востребованность — за время ее существования выдано свыше 14 миллионов сертификатов. У родителей есть право использовать предусмотренные в них средства для улучшения жилищных условий, оплаты ребенку образования, на пенсионные накопления матери или в некоторых случаях отца, а также другие цели. Можно, кстати, и получить остатки маткапитала: до десяти тысяч рублей", — сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, владимир путин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Общество
Мишустин заявил об эффективности программы материнского капитала

Мишустин: программа материнского капитала доказала свою эффективность

© iStock.com / NataliaDeriabinaЖенщина с новорожденным
Женщина с новорожденным - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© iStock.com / NataliaDeriabina
Женщина с новорожденным. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Программа материнского капитала как мера поддержки российских семей с детьми доказала свою эффективность, уже выдано 14 миллионов сертификатов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин на заседании правительства отметил, что программа материнского капитала по поручению президента России Владимира Путина будет продлена до 2030 года, для этих целей члены кабмина рассмотрят поправки в действующее законодательство.
"Такая мера государственной помощи подтвердила свою эффективность и востребованность — за время ее существования выдано свыше 14 миллионов сертификатов. У родителей есть право использовать предусмотренные в них средства для улучшения жилищных условий, оплаты ребенку образования, на пенсионные накопления матери или в некоторых случаях отца, а также другие цели. Можно, кстати, и получить остатки маткапитала: до десяти тысяч рублей", — сказал Мишустин.
Материнский капитал - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Материнский капитал — 2024: сумма выплаты и на что ее можно потратить
6 марта, 15:55
 
РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинОбщество
 
 
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