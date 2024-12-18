https://ria.ru/20241218/matkapital-1989950092.html

Мишустин заявил об эффективности программы материнского капитала

Мишустин заявил об эффективности программы материнского капитала - РИА Новости, 18.12.2024

Мишустин заявил об эффективности программы материнского капитала

Программа материнского капитала как мера поддержки российских семей с детьми доказала свою эффективность, уже выдано 14 миллионов сертификатов, заявил... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T16:35:00+03:00

2024-12-18T16:35:00+03:00

2024-12-18T16:49:00+03:00

россия

михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Программа материнского капитала как мера поддержки российских семей с детьми доказала свою эффективность, уже выдано 14 миллионов сертификатов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин на заседании правительства отметил, что программа материнского капитала по поручению президента России Владимира Путина будет продлена до 2030 года, для этих целей члены кабмина рассмотрят поправки в действующее законодательство. "Такая мера государственной помощи подтвердила свою эффективность и востребованность — за время ее существования выдано свыше 14 миллионов сертификатов. У родителей есть право использовать предусмотренные в них средства для улучшения жилищных условий, оплаты ребенку образования, на пенсионные накопления матери или в некоторых случаях отца, а также другие цели. Можно, кстати, и получить остатки маткапитала: до десяти тысяч рублей", — сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240306/matkapital-1733022511.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, владимир путин, общество