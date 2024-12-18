https://ria.ru/20241218/matkapital-1989950092.html
Мишустин заявил об эффективности программы материнского капитала
Мишустин заявил об эффективности программы материнского капитала - РИА Новости, 18.12.2024
Мишустин заявил об эффективности программы материнского капитала
Программа материнского капитала как мера поддержки российских семей с детьми доказала свою эффективность, уже выдано 14 миллионов сертификатов, заявил... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:35:00+03:00
2024-12-18T16:35:00+03:00
2024-12-18T16:49:00+03:00
россия
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Программа материнского капитала как мера поддержки российских семей с детьми доказала свою эффективность, уже выдано 14 миллионов сертификатов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин на заседании правительства отметил, что программа материнского капитала по поручению президента России Владимира Путина будет продлена до 2030 года, для этих целей члены кабмина рассмотрят поправки в действующее законодательство. "Такая мера государственной помощи подтвердила свою эффективность и востребованность — за время ее существования выдано свыше 14 миллионов сертификатов. У родителей есть право использовать предусмотренные в них средства для улучшения жилищных условий, оплаты ребенку образования, на пенсионные накопления матери или в некоторых случаях отца, а также другие цели. Можно, кстати, и получить остатки маткапитала: до десяти тысяч рублей", — сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240306/matkapital-1733022511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, владимир путин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Общество
Мишустин заявил об эффективности программы материнского капитала
Мишустин: программа материнского капитала доказала свою эффективность