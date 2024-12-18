https://ria.ru/20241218/matkapital-1989945653.html

Мишустин пообещал продолжить ежегодную индексацию маткапитала

Мишустин пообещал продолжить ежегодную индексацию маткапитала - РИА Новости, 18.12.2024

Мишустин пообещал продолжить ежегодную индексацию маткапитала

Размер материнского капитала будет индексироваться, с февраля он составит более 676 тысяч рублей на первого ребенка, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T16:20:00+03:00

2024-12-18T16:20:00+03:00

2024-12-18T16:59:00+03:00

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Размер материнского капитала будет индексироваться, с февраля он составит более 676 тысяч рублей на первого ребенка, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства."Пролонгация действующей программы позволит поддержать еще почти пять миллионов семей. И размер материнского капитала по-прежнему будет индексироваться. С февраля он составит более 676 тысяч рублей на первенца. На второго ребенка и последующих превысит 893 тысячи рублей", — уточнил он.Премьер напомнил, что программа материнского капитала будет продлена до 2030 года включительно, правительство рассмотрит необходимые для этого поправки в законодательство.По словам Мишустина, такая мера государственной помощи подтвердила эффективность и востребованность: за все время существования программы маткапитала было выдано более 14 миллионов сертификатов."У родителей есть право использовать предусмотренные в них средства для улучшения жилищных условий, оплаты ребенку образования, на пенсионные накопления матери или в некоторых случаях отца, а также другие цели. Можно, кстати, получить остатки маткапитала — до десяти тысяч рублей", — отметил глава правительства.Он подчеркнул, что власти продолжат оказывать помощь россиянам, воспитывающих детей. На это в том числе направлен новый нацпроект "Семья", который готовят к запуску с 1 января 2025 года по поручению президента.

https://ria.ru/20241124/matkapital-1985457242.html

https://ria.ru/20241021/matkapital-1979107678.html

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общество, михаил мишустин, россия