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Маск раскритиковал проект временного бюджета США - РИА Новости, 18.12.2024
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22:36 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/mask-1990012770.html
Маск раскритиковал проект временного бюджета США
Маск раскритиковал проект временного бюджета США - РИА Новости, 18.12.2024
Маск раскритиковал проект временного бюджета США
Американский предприниматель Илон Маск назвал "преступлением" проект временного бюджета США и пожелал поражения на выборах членам конгресса, которые проголосуют РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T22:36:00+03:00
2024-12-18T22:36:00+03:00
в мире
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илон маск
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал "преступлением" проект временного бюджета США и пожелал поражения на выборах членам конгресса, которые проголосуют за его принятие. Ранее руководство конгресса согласовало проект временного бюджета США до марта - документ призван не допустить прекращения финансирования правительства, ассигнования на деятельность которого согласованы до пятницы. Сам документ занимает более 1,5 тысячи страниц, а на его рассмотрение и утверждение у обоих палат конгресса есть три дня. "Видели когда-нибудь еще больший проект распила бюджета, чем этот? Чем больше я узнаю, тем очевиднее становится, что этот проект бюджета - преступление... Любой член палаты представителей или сената, который проголосует за этот возмутительный проект, заслуживает того, чтобы его отстранили от должности через два года!" - написал Маск на своей странице в соцсети X. Другой американский предприниматель Вивек Рамасвами предположил, что составители документа намеренно увеличили его объем до 1,5 тысячи страниц, чтобы затруднить его чтение и скрыть таким образом включение в бюджет выгодных исключительно законодателям пунктов. Дональд Трамп-младший, сын победителя президентских выборов в США Дональда Трампа, также выступил против принятия проекта бюджета. Ранее Трамп объявил, что в период его второго президентства Маск и Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней - с конца 2018 по 2019 годы.
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Вивек Рамасвами
Маск раскритиковал проект временного бюджета США

Маск назвал преступлением проект временного бюджета США

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал "преступлением" проект временного бюджета США и пожелал поражения на выборах членам конгресса, которые проголосуют за его принятие.
Ранее руководство конгресса согласовало проект временного бюджета США до марта - документ призван не допустить прекращения финансирования правительства, ассигнования на деятельность которого согласованы до пятницы. Сам документ занимает более 1,5 тысячи страниц, а на его рассмотрение и утверждение у обоих палат конгресса есть три дня.
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"Видели когда-нибудь еще больший проект распила бюджета, чем этот? Чем больше я узнаю, тем очевиднее становится, что этот проект бюджета - преступление... Любой член палаты представителей или сената, который проголосует за этот возмутительный проект, заслуживает того, чтобы его отстранили от должности через два года!" - написал Маск на своей странице в соцсети X.
Другой американский предприниматель Вивек Рамасвами предположил, что составители документа намеренно увеличили его объем до 1,5 тысячи страниц, чтобы затруднить его чтение и скрыть таким образом включение в бюджет выгодных исключительно законодателям пунктов.
Дональд Трамп-младший, сын победителя президентских выборов в США Дональда Трампа, также выступил против принятия проекта бюджета.
Ранее Трамп объявил, что в период его второго президентства Маск и Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE).
Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней - с конца 2018 по 2019 годы.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Маск раскритиковал агентство Рейтер
02:41
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскВивек Рамасвами
 
 
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