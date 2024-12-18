https://ria.ru/20241218/lozovaya-1989828680.html
ВС России улучшили тактическое положение в районе Лозовой, заявил Марочко
ВС России улучшили тактическое положение в районе Лозовой, заявил Марочко - РИА Новости, 18.12.2024
ВС России улучшили тактическое положение в районе Лозовой, заявил Марочко
Российские войска улучшили тактическое положение на севере и юге от населенного пункта Лозовая в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T08:20:00+03:00
2024-12-18T08:20:00+03:00
2024-12-18T08:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
андрей марочко
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости. Российские войска улучшили тактическое положение на севере и юге от населенного пункта Лозовая в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. "За истекшие сутки нашим войскам удалось улучшить тактическое положение на севере и юге от населенного пункта Лозовая", - сообщил эксперт. Марочко добавил, что на данный момент огневой мешок частично сформирован, а огневой контроль над территорией противника с каждым днем увеличивается. Накануне в Минобороны РФ сообщали, что российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, в частности в районе Лозовой, а также ЛНР и ДНР, потери противника превысили 520 военнослужащих.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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харьковская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России улучшили тактическое положение в районе Лозовой, заявил Марочко
Марочко: ВС России улучшили тактическое положение на севере и юге от Лозовой