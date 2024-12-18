https://ria.ru/20241218/lozovaya-1989828680.html

ВС России улучшили тактическое положение в районе Лозовой, заявил Марочко

ВС России улучшили тактическое положение в районе Лозовой, заявил Марочко - РИА Новости, 18.12.2024

ВС России улучшили тактическое положение в районе Лозовой, заявил Марочко

Российские войска улучшили тактическое положение на севере и юге от населенного пункта Лозовая в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T08:20:00+03:00

2024-12-18T08:20:00+03:00

2024-12-18T08:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

андрей марочко

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614598_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_0685671beab7dc0262856127fd417379.jpg

ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости. Российские войска улучшили тактическое положение на севере и юге от населенного пункта Лозовая в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. "За истекшие сутки нашим войскам удалось улучшить тактическое положение на севере и юге от населенного пункта Лозовая", - сообщил эксперт. Марочко добавил, что на данный момент огневой мешок частично сформирован, а огневой контроль над территорией противника с каждым днем увеличивается. Накануне в Минобороны РФ сообщали, что российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, в частности в районе Лозовой, а также ЛНР и ДНР, потери противника превысили 520 военнослужащих.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность