https://ria.ru/20241218/liksutov-1989799941.html

Ликсутов: столица признана лауреатом премии Investment Leaders Award 2024

Ликсутов: столица признана лауреатом премии Investment Leaders Award 2024 - РИА Новости, 18.12.2024

Ликсутов: столица признана лауреатом премии Investment Leaders Award 2024

Москва стала победителем премии Investment Leaders Award 2024 в номинации "Инвестиции в ESG. Продукт года" с проектом "Получение ESG-статуса правительства... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T09:13:00+03:00

2024-12-18T09:13:00+03:00

2024-12-18T09:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Москва стала победителем премии Investment Leaders Award 2024 в номинации "Инвестиции в ESG. Продукт года" с проектом "Получение ESG-статуса правительства Москвы", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Investment Leaders Award — это награда, которую ежегодно вручают наиболее успешным участникам рынка инвестиций."Столица активно решает задачи по достижению национальных целей развития Российской Федерации, как поручил Сергей Собянин. В феврале 2024 года были утверждены критерии соответствия организаций принципам устойчивого развития", — рассказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.Методологию оценки соответствия разработали с учетом рекомендаций Банка России и министерства экономического развития РФ. Ее проводят по трем основным категориям — это воздействие на окружающую среду, социальная ответственность, эффективность корпоративного управления."Пройти оценку соответствия принципам ESG может любая организация, работающая в сфере промышленности, транспорта, строительства и недвижимости, общепита и торговли, телекоммуникаций и связи, профессиональной и научной деятельности, государственного управления и в других отраслях экономики. Предприятия оценивают по 105 показателям, среди которых деловая репутация, экологический менеджмент, управление рисками, работа с поставщиками и персоналом, политика инвестирования", — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анатолий гарбузов, москва