Суд заменил Лалетиной реальный срок на исправительные работы
Алле Лалетиной заменили неотбытый срок исправительными работами
Следственный изолятор. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Суд в Москве заменил неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания в виде исправительных работ бывшему топ-менеджеру "Ростеха" Алле Лалетиной по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Ходатайство защиты удовлетворили в порядке статьи 80 УК РФ, заменили неотбытый срок исправительными работами", - сказал собеседник агентства.
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Ранее Лалетиной было отказано в УДО. После апелляционная инстанция утвердила решение.
До этого Мосгорсуд снизил ей срок лишения свободы с восьми до 6,5 лет и штраф со 133 миллионов рублей до 900 тысяч, переквалифицировав ее действия со взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) на мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Как установил суд, Лалетина, занимая пост директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех", потребовала от возглавлявшего тогда АО "Новосибирский завод искусственного волокна", производящего головные части ракет "Искандер", Рустама Измайлова ежемесячно выплачивать ей 6 миллионов рублей за общее покровительство, а также финансирование программы модернизации предприятия. Также он оплатил ей отпуск в Турции.
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