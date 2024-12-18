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Суд заменил Лалетиной реальный срок на исправительные работы - РИА Новости, 18.12.2024
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00:32 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/laletina-1989806574.html
Суд заменил Лалетиной реальный срок на исправительные работы
Суд заменил Лалетиной реальный срок на исправительные работы - РИА Новости, 18.12.2024
Суд заменил Лалетиной реальный срок на исправительные работы
Суд в Москве заменил неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания в виде исправительных работ бывшему топ-менеджеру "Ростеха" Алле Лалетиной по... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T00:32:00+03:00
2024-12-18T00:32:00+03:00
происшествия
россия
москва
турция
ростех
московский городской суд
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Суд в Москве заменил неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания в виде исправительных работ бывшему топ-менеджеру "Ростеха" Алле Лалетиной по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Ходатайство защиты удовлетворили в порядке статьи 80 УК РФ, заменили неотбытый срок исправительными работами", - сказал собеседник агентства. Ранее Лалетиной было отказано в УДО. После апелляционная инстанция утвердила решение. До этого Мосгорсуд снизил ей срок лишения свободы с восьми до 6,5 лет и штраф со 133 миллионов рублей до 900 тысяч, переквалифицировав ее действия со взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) на мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как установил суд, Лалетина, занимая пост директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех", потребовала от возглавлявшего тогда АО "Новосибирский завод искусственного волокна", производящего головные части ракет "Искандер", Рустама Измайлова ежемесячно выплачивать ей 6 миллионов рублей за общее покровительство, а также финансирование программы модернизации предприятия. Также он оплатил ей отпуск в Турции.
https://ria.ru/20231027/lukashevich-1905716343.html
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происшествия, россия, москва, турция, ростех, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Турция, Ростех, Московский городской суд
Суд заменил Лалетиной реальный срок на исправительные работы

Алле Лалетиной заменили неотбытый срок исправительными работами

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Суд в Москве заменил неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания в виде исправительных работ бывшему топ-менеджеру "Ростеха" Алле Лалетиной по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Ходатайство защиты удовлетворили в порядке статьи 80 УК РФ, заменили неотбытый срок исправительными работами", - сказал собеседник агентства.
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Суд заменил экс-замглавы Минобрнауки остаток срока на исправительные работы
27 октября 2023, 19:04
Ранее Лалетиной было отказано в УДО. После апелляционная инстанция утвердила решение.
До этого Мосгорсуд снизил ей срок лишения свободы с восьми до 6,5 лет и штраф со 133 миллионов рублей до 900 тысяч, переквалифицировав ее действия со взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) на мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Как установил суд, Лалетина, занимая пост директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех", потребовала от возглавлявшего тогда АО "Новосибирский завод искусственного волокна", производящего головные части ракет "Искандер", Рустама Измайлова ежемесячно выплачивать ей 6 миллионов рублей за общее покровительство, а также финансирование программы модернизации предприятия. Также он оплатил ей отпуск в Турции.
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