https://ria.ru/20241218/kurakhovo-1990015656.html

Пушилин назвал освобождение Курахово делом времени

Пушилин назвал освобождение Курахово делом времени - РИА Новости, 18.12.2024

Пушилин назвал освобождение Курахово делом времени

Форсировать события в Курахово нельзя, но его освобождение - это дело времени, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T23:31:00+03:00

2024-12-18T23:31:00+03:00

2024-12-18T23:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Форсировать события в Курахово нельзя, но его освобождение - это дело времени, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, ситуация в это населенном пункте ДНР для ВСУ стала критической, единственный путь снабжения - под огнем."Освобождение Курахово, можно сказать, дело времени, но форсировать события, конечно, нельзя - наши военные спокойно делают свое дело", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1980950150.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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курахово, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, денис пушилин