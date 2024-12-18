https://ria.ru/20241218/kurakhovo-1990015656.html
Пушилин назвал освобождение Курахово делом времени
Пушилин назвал освобождение Курахово делом времени - РИА Новости, 18.12.2024
Пушилин назвал освобождение Курахово делом времени
Форсировать события в Курахово нельзя, но его освобождение - это дело времени, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T23:31:00+03:00
2024-12-18T23:31:00+03:00
2024-12-18T23:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Форсировать события в Курахово нельзя, но его освобождение - это дело времени, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, ситуация в это населенном пункте ДНР для ВСУ стала критической, единственный путь снабжения - под огнем."Освобождение Курахово, можно сказать, дело времени, но форсировать события, конечно, нельзя - наши военные спокойно делают свое дело", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1980950150.html
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Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин
Пушилин назвал освобождение Курахово делом времени
Пушилин заявил, что Курахово будет освобождено, это лишь дело времени