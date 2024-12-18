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Пушилин назвал освобождение Курахово делом времени - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:31 18.12.2024 (обновлено: 23:41 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/kurakhovo-1990015656.html
Пушилин назвал освобождение Курахово делом времени
Пушилин назвал освобождение Курахово делом времени - РИА Новости, 18.12.2024
Пушилин назвал освобождение Курахово делом времени
Форсировать события в Курахово нельзя, но его освобождение - это дело времени, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T23:31:00+03:00
2024-12-18T23:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Форсировать события в Курахово нельзя, но его освобождение - это дело времени, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, ситуация в это населенном пункте ДНР для ВСУ стала критической, единственный путь снабжения - под огнем."Освобождение Курахово, можно сказать, дело времени, но форсировать события, конечно, нельзя - наши военные спокойно делают свое дело", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1980950150.html
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курахово, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин
Пушилин назвал освобождение Курахово делом времени

Пушилин заявил, что Курахово будет освобождено, это лишь дело времени

© AP Photo / Anton ShtukaКурахово
Курахово - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Anton Shtuka
Курахово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Форсировать события в Курахово нельзя, но его освобождение - это дело времени, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, ситуация в это населенном пункте ДНР для ВСУ стала критической, единственный путь снабжения - под огнем.
"Освобождение Курахово, можно сказать, дело времени, но форсировать события, конечно, нельзя - наши военные спокойно делают свое дело", - сказал Пушилин.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДенис Пушилин
 
 
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