https://ria.ru/20241218/kurakhovo-1989828972.html

Рогов сообщил об освобождении около 90 процентов Курахово

Рогов сообщил об освобождении около 90 процентов Курахово - РИА Новости, 18.12.2024

Рогов сообщил об освобождении около 90 процентов Курахово

Российские войска освободили около 90% территории города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T08:24:00+03:00

2024-12-18T08:24:00+03:00

2024-12-18T08:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983927072_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_24592a7a93882bedde76062542eed5f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Российские войска освободили около 90% территории города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной части, на сегодня город уже окружен с нескольких сторон. Враг выбит из восточной, южной и центральной части города, основные бои перекинулись в северо-западный район. "Наши войска освободили около 90% территории города, остальные 10% находятся за противником. В городе продолжаются бои", - сказал Рогов. По его словам, подразделения ВСУ сосредоточились в промзоне в западной и северо-западной части города. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1980950150.html

курахово

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бойцы 102-го мотострелкового полка 150 дивизии рассказывают о боях за Максимильяновку полк бои Максимильяновка 2024-12-18T08:24 true PT7M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность