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Рогов сообщил об освобождении около 90 процентов Курахово - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:24 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/kurakhovo-1989828972.html
Рогов сообщил об освобождении около 90 процентов Курахово
Рогов сообщил об освобождении около 90 процентов Курахово - РИА Новости, 18.12.2024
Рогов сообщил об освобождении около 90 процентов Курахово
Российские войска освободили около 90% территории города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T08:24:00+03:00
2024-12-18T08:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Российские войска освободили около 90% территории города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной части, на сегодня город уже окружен с нескольких сторон. Враг выбит из восточной, южной и центральной части города, основные бои перекинулись в северо-западный район. "Наши войска освободили около 90% территории города, остальные 10% находятся за противником. В городе продолжаются бои", - сказал Рогов. По его словам, подразделения ВСУ сосредоточились в промзоне в западной и северо-западной части города. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1980950150.html
курахово
донецкая народная республика
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Бойцы 102-го мотострелкового полка 150 дивизии рассказывают о боях за Максимильяновку
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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов сообщил об освобождении около 90 процентов Курахово

Рогов: ВС России освободили около 90% территории Курахово в западной части ДНР

© AP Photo / Anton ShtukaКурахово
Курахово - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Anton Shtuka
Курахово. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Российские войска освободили около 90% территории города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной части, на сегодня город уже окружен с нескольких сторон. Враг выбит из восточной, южной и центральной части города, основные бои перекинулись в северо-западный район.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
16 декабря, 12:50
"Наши войска освободили около 90% территории города, остальные 10% находятся за противником. В городе продолжаются бои", - сказал Рогов.
По его словам, подразделения ВСУ сосредоточились в промзоне в западной и северо-западной части города.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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