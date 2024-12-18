Украинские военные убивали жителей Курахово, рассказал беженец
Беженец: ВСУ убивали жителей Курахово, применяя дроны и минометы
© AP Photo / Anton ShtukaКурахово
© AP Photo / Anton Shtuka
Курахово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Военнослужащие Украины убивали мирных жителей в Курахово в ДНР, применяя против них FPV-дроны и минометы, сообщил РИА Новости беженец из Курахово Александр Романец.
"Я видел, как ВСУ издеваются над людьми. Они убили мою бабушку Кабзарь Ефросинью Георгиевну. 31 марта 2023 года они скинули с FPV-дрона взрывчатку на ее дом, дом сгорел дотла. Также они убили моего друга, моего соседа - Твердуна Романа Юрьевича 1992 года рождения. Примерно в январе прилетело с миномета по его дому, и он погиб", - сказал собеседник агентства.
По его словам, военнослужащие Украины препятствовали попыткам войти в дом Твердуна, поэтому оказать ему помощь не удалось.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди них есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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