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Украинские военные убивали жителей Курахово, рассказал беженец - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 18.12.2024 (обновлено: 05:22 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/kurakhovo-1989819117.html
Украинские военные убивали жителей Курахово, рассказал беженец
Украинские военные убивали жителей Курахово, рассказал беженец - РИА Новости, 18.12.2024
Украинские военные убивали жителей Курахово, рассказал беженец
Военнослужащие Украины убивали мирных жителей в Курахово в ДНР, применяя против них FPV-дроны и минометы, сообщил РИА Новости беженец из Курахово Александр... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T05:20:00+03:00
2024-12-18T05:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
украина
донецкая народная республика
происшествия
вооруженные силы украины
александр романцов
владимир путин
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Военнослужащие Украины убивали мирных жителей в Курахово в ДНР, применяя против них FPV-дроны и минометы, сообщил РИА Новости беженец из Курахово Александр Романец."Я видел, как ВСУ издеваются над людьми. Они убили мою бабушку Кабзарь Ефросинью Георгиевну. 31 марта 2023 года они скинули с FPV-дрона взрывчатку на ее дом, дом сгорел дотла. Также они убили моего друга, моего соседа - Твердуна Романа Юрьевича 1992 года рождения. Примерно в январе прилетело с миномета по его дому, и он погиб", - сказал собеседник агентства.По его словам, военнослужащие Украины препятствовали попыткам войти в дом Твердуна, поэтому оказать ему помощь не удалось.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди них есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989813579.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курахово
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донецкая народная республика
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курахово, украина, донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины, александр романцов, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Александр Романцов, Владимир Путин, Россия
Украинские военные убивали жителей Курахово, рассказал беженец

Беженец: ВСУ убивали жителей Курахово, применяя дроны и минометы

© AP Photo / Anton ShtukaКурахово
Курахово - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Anton Shtuka
Курахово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Военнослужащие Украины убивали мирных жителей в Курахово в ДНР, применяя против них FPV-дроны и минометы, сообщил РИА Новости беженец из Курахово Александр Романец.
"Я видел, как ВСУ издеваются над людьми. Они убили мою бабушку Кабзарь Ефросинью Георгиевну. 31 марта 2023 года они скинули с FPV-дрона взрывчатку на ее дом, дом сгорел дотла. Также они убили моего друга, моего соседа - Твердуна Романа Юрьевича 1992 года рождения. Примерно в январе прилетело с миномета по его дому, и он погиб", - сказал собеседник агентства.
Город Курахово в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Российские войска зачистили котел ВСУ южнее Курахово, заявил Рогов
Вчера, 03:07
По его словам, военнослужащие Украины препятствовали попыткам войти в дом Твердуна, поэтому оказать ему помощь не удалось.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди них есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоУкраинаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияВооруженные силы УкраиныАлександр РоманцовВладимир ПутинРоссия
 
 
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