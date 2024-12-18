https://ria.ru/20241218/kurakhovo-1989819117.html

Украинские военные убивали жителей Курахово, рассказал беженец

Украинские военные убивали жителей Курахово, рассказал беженец - РИА Новости, 18.12.2024

Украинские военные убивали жителей Курахово, рассказал беженец

Военнослужащие Украины убивали мирных жителей в Курахово в ДНР, применяя против них FPV-дроны и минометы, сообщил РИА Новости беженец из Курахово Александр... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T05:20:00+03:00

2024-12-18T05:20:00+03:00

2024-12-18T05:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

украина

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происшествия

вооруженные силы украины

александр романцов

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Военнослужащие Украины убивали мирных жителей в Курахово в ДНР, применяя против них FPV-дроны и минометы, сообщил РИА Новости беженец из Курахово Александр Романец."Я видел, как ВСУ издеваются над людьми. Они убили мою бабушку Кабзарь Ефросинью Георгиевну. 31 марта 2023 года они скинули с FPV-дрона взрывчатку на ее дом, дом сгорел дотла. Также они убили моего друга, моего соседа - Твердуна Романа Юрьевича 1992 года рождения. Примерно в январе прилетело с миномета по его дому, и он погиб", - сказал собеседник агентства.По его словам, военнослужащие Украины препятствовали попыткам войти в дом Твердуна, поэтому оказать ему помощь не удалось.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди них есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989813579.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курахово, украина, донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины, александр романцов, владимир путин, россия