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МИД осудил решение США оставить Кубу в списке спонсоров терроризма
МИД осудил решение США оставить Кубу в списке спонсоров терроризма - РИА Новости, 18.12.2024
МИД осудил решение США оставить Кубу в списке спонсоров терроризма
Россия осуждает решение США оставить Кубу в списке спонсоров терроризма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:34:00+03:00
2024-12-18T13:34:00+03:00
2024-12-18T13:34:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия осуждает решение США оставить Кубу в списке спонсоров терроризма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Все принимаемые меры давления на Гавану являются абсолютно незаконными и грубо нарушают основополагающие принципы Устава ООН. Решительно осуждаем эту бесчеловечную нелегитимную практику", - говорится в заявлении Захаровой. По ее словам, РФ выступает за полную и безотлагательную отмену экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США, за исключение Гаваны из американского списка государств-спонсоров терроризма.
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в мире, россия, сша, куба, мария захарова, оон
В мире, Россия, США, Куба, Мария Захарова, ООН
МИД осудил решение США оставить Кубу в списке спонсоров терроризма
Захарова: Россия осудила решение США оставить Кубу в списке спонсоров терроризма