https://ria.ru/20241218/kuba-1989902251.html

МИД осудил решение США оставить Кубу в списке спонсоров терроризма

МИД осудил решение США оставить Кубу в списке спонсоров терроризма - РИА Новости, 18.12.2024

МИД осудил решение США оставить Кубу в списке спонсоров терроризма

Россия осуждает решение США оставить Кубу в списке спонсоров терроризма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T13:34:00+03:00

2024-12-18T13:34:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия осуждает решение США оставить Кубу в списке спонсоров терроризма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Все принимаемые меры давления на Гавану являются абсолютно незаконными и грубо нарушают основополагающие принципы Устава ООН. Решительно осуждаем эту бесчеловечную нелегитимную практику", - говорится в заявлении Захаровой. По ее словам, РФ выступает за полную и безотлагательную отмену экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США, за исключение Гаваны из американского списка государств-спонсоров терроризма.

https://ria.ru/20241030/oon-1981007640.html

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в мире, россия, сша, куба, мария захарова, оон