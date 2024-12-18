https://ria.ru/20241218/kuba-1989814681.html

Национальная библиотека Кубы пополнила коллекцию зала имени Пушкина

Национальная библиотека Кубы пополнила коллекцию зала имени Пушкина - РИА Новости, 18.12.2024

Национальная библиотека Кубы пополнила коллекцию зала имени Пушкина

Национальная библиотека Кубы пополнила коллекцию зала имени А.С. Пушкина, получив книги об истории и достопримечательностях Москвы, сообщило российское... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T03:32:00+03:00

2024-12-18T03:32:00+03:00

2024-12-18T03:32:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Национальная библиотека Кубы пополнила коллекцию зала имени А.С. Пушкина, получив книги об истории и достопримечательностях Москвы, сообщило российское посольства на Кубе в соцсети X. "В национальной библиотеке Кубы посол (РФ на Кубе Виктор) Коронелли передал... книги об истории и достопримечательностях Москвы, а также коллекцию фильмов из нашей страны, переданные фондом "Русский мир" для зала имени А.С. Пушкина", - написало посольство.

https://ria.ru/20241105/bermudes-1981856991.html

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Дарья Буймова

куба, москва, россия, в мире