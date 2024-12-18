Рейтинг@Mail.ru
Национальная библиотека Кубы пополнила коллекцию зала имени Пушкина - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:32 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/kuba-1989814681.html
Национальная библиотека Кубы пополнила коллекцию зала имени Пушкина
Национальная библиотека Кубы пополнила коллекцию зала имени Пушкина - РИА Новости, 18.12.2024
Национальная библиотека Кубы пополнила коллекцию зала имени Пушкина
Национальная библиотека Кубы пополнила коллекцию зала имени А.С. Пушкина, получив книги об истории и достопримечательностях Москвы, сообщило российское... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T03:32:00+03:00
2024-12-18T03:32:00+03:00
куба
москва
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/67/1548106728_0:511:2733:2048_1920x0_80_0_0_4eae7c05f762712bff3796db48048b2e.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Национальная библиотека Кубы пополнила коллекцию зала имени А.С. Пушкина, получив книги об истории и достопримечательностях Москвы, сообщило российское посольства на Кубе в соцсети X. "В национальной библиотеке Кубы посол (РФ на Кубе Виктор) Коронелли передал... книги об истории и достопримечательностях Москвы, а также коллекцию фильмов из нашей страны, переданные фондом "Русский мир" для зала имени А.С. Пушкина", - написало посольство.
https://ria.ru/20241105/bermudes-1981856991.html
куба
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/67/1548106728_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_966e693971b47eb399c6f77e32d133bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
куба, москва, россия, в мире
Куба, Москва, Россия, В мире
Национальная библиотека Кубы пополнила коллекцию зала имени Пушкина

Национальная библиотека Кубы пополнила коллекцию книгами об истории Москвы

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на Гавану, Куба
Вид на Гавану, Куба - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Вид на Гавану, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Национальная библиотека Кубы пополнила коллекцию зала имени А.С. Пушкина, получив книги об истории и достопримечательностях Москвы, сообщило российское посольства на Кубе в соцсети X.
"В национальной библиотеке Кубы посол (РФ на Кубе Виктор) Коронелли передал... книги об истории и достопримечательностях Москвы, а также коллекцию фильмов из нашей страны, переданные фондом "Русский мир" для зала имени А.С. Пушкина", - написало посольство.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Президент Кубы посетил российский павильон на Гаванской ярмарке
5 ноября, 01:36
 
КубаМоскваРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала