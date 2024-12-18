https://ria.ru/20241218/kuba-1989814681.html
Национальная библиотека Кубы пополнила коллекцию зала имени Пушкина
Национальная библиотека Кубы пополнила коллекцию зала имени Пушкина - РИА Новости, 18.12.2024
Национальная библиотека Кубы пополнила коллекцию зала имени Пушкина
Национальная библиотека Кубы пополнила коллекцию зала имени А.С. Пушкина, получив книги об истории и достопримечательностях Москвы, сообщило российское... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T03:32:00+03:00
2024-12-18T03:32:00+03:00
2024-12-18T03:32:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Национальная библиотека Кубы пополнила коллекцию зала имени А.С. Пушкина, получив книги об истории и достопримечательностях Москвы, сообщило российское посольства на Кубе в соцсети X. "В национальной библиотеке Кубы посол (РФ на Кубе Виктор) Коронелли передал... книги об истории и достопримечательностях Москвы, а также коллекцию фильмов из нашей страны, переданные фондом "Русский мир" для зала имени А.С. Пушкина", - написало посольство.
https://ria.ru/20241105/bermudes-1981856991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, москва, россия, в мире
Куба, Москва, Россия, В мире
Национальная библиотека Кубы пополнила коллекцию зала имени Пушкина
Национальная библиотека Кубы пополнила коллекцию книгами об истории Москвы