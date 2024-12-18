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"За один месяц". В США неожиданно высказались о России - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:38 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/konflikt-1990013083.html
"За один месяц". В США неожиданно высказались о России
"За один месяц". В США неожиданно высказались о России - РИА Новости, 18.12.2024
"За один месяц". В США неожиданно высказались о России
Россия может полностью уничтожить Украину, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T22:38:00+03:00
2024-12-18T22:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
скотт риттер
украина
валерий герасимов
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россия может полностью уничтожить Украину, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Россия и близко не использовала всю военную мощь, которую могла. Россия способна полностью уничтожить Украину без применения ядерного оружия. Если бы Россия захотела, война закончилась бы за месяц", — сказал он.Как отметил военный эксперт, у российских вооруженных сил есть "огневая мощь, которую невозможно вообразить".В среду начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов представил на брифинге с военными атташе иностранных государств данные об украинских потерях. Так, с начала спецоперации потери ВСУ составили 977 315 военнослужащих, в том числе более 365 тысяч человек безвозвратно.Герасимов также отметил, что Россия владеет инициативой и наступает по всему фронту в ходе специальной военной операции, несмотря на поддержку Украины Западом. По его данным, помощь Киеву на 350 миллиардов долларов оказали более 30 стран, при этом наиболее значительный вклад внесли США, Великобритания, Германия, Франция и Дания. Подготовку по стандартам НАТО прошли свыше 165 тысяч украинских военных.С начала СВО противник потерял около 20 тысяч танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тысячи орудий полевой артиллерии, а также более 1500 пусковых установок систем залпового огня. В 2024 году российская армия освободила более 190 населенных пунктов и заняла около 4,5 тысячи квадратных километров территории.
https://ria.ru/20241218/ukraine-1989966747.html
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в мире, россия, скотт риттер, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Скотт Риттер, Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Киев
"За один месяц". В США неожиданно высказались о России

Риттер: Россия может полностью уничтожить Украину и завершить конфликт за месяц

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россия может полностью уничтожить Украину, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Россия и близко не использовала всю военную мощь, которую могла. Россия способна полностью уничтожить Украину без применения ядерного оружия. Если бы Россия захотела, война закончилась бы за месяц", — сказал он.
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Как отметил военный эксперт, у российских вооруженных сил есть "огневая мощь, которую невозможно вообразить".
В среду начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов представил на брифинге с военными атташе иностранных государств данные об украинских потерях. Так, с начала спецоперации потери ВСУ составили 977 315 военнослужащих, в том числе более 365 тысяч человек безвозвратно.
Герасимов также отметил, что Россия владеет инициативой и наступает по всему фронту в ходе специальной военной операции, несмотря на поддержку Украины Западом. По его данным, помощь Киеву на 350 миллиардов долларов оказали более 30 стран, при этом наиболее значительный вклад внесли США, Великобритания, Германия, Франция и Дания. Подготовку по стандартам НАТО прошли свыше 165 тысяч украинских военных.
С начала СВО противник потерял около 20 тысяч танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тысячи орудий полевой артиллерии, а также более 1500 пусковых установок систем залпового огня. В 2024 году российская армия освободила более 190 населенных пунктов и заняла около 4,5 тысячи квадратных километров территории.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСкотт РиттерУкраинаВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныНАТОКиев
 
 
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