https://ria.ru/20241218/koloniya-1989880544.html

Жителя Севастополя осудили за поджог гумпомощи для жителей ЛНР и ДНР

Жителя Севастополя осудили за поджог гумпомощи для жителей ЛНР и ДНР - РИА Новости, 18.12.2024

Жителя Севастополя осудили за поджог гумпомощи для жителей ЛНР и ДНР

Суд приговорил севастопольца на 10 лет колонии за поджог гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР и подготовку поджога нефтехранилища на территории региона,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:15:00+03:00

2024-12-18T12:15:00+03:00

2024-12-18T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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севастополь

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луганская народная республика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Суд приговорил севастопольца на 10 лет колонии за поджог гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР и подготовку поджога нефтехранилища на территории региона, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Установлено, что 22-летний житель Севастополя Андрей Енюков создал радикальное неформальное проукраинское движение экстремистского толка с целью осуществления терактов, в него он привлек сторонников и проводил собрания с инструктированием действий, направленных на возвращение республики Крым и Севастополя под юрисдикцию Украины. В пресс-службе отметили, что в созданном Telegram-канале подозреваемый публиковал призывы к осуществлению террористической деятельности в отношении объектов военной инфраструктуры, уничтожению российских военнослужащих. Летом 2022 года Енюков совершил поджог пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Позже он намеревался поджечь хранилище нефтепродуктов на территории Севастополя, для чего приобрел бутылки с зажигательной смесью, которые хранил по месту жительства. "Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 205 ("Террористический акт"), ч. 1 ст. 30 – ч.1 ст. 205 ("Приготовление к совершению террористического акта"), ч. 2 ст. 205.2 ("Призывы к осуществлению террористической деятельности"), ч. 2 ст. 280 ("Призывы к осуществлению экстремисткой деятельности"). Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме", – говорится в сообщении. Енюкову также запрещено заниматься администрированием сайтов в сети интернет в течении трех лет.

https://ria.ru/20241218/fsb-1989838241.html

https://ria.ru/20241212/terakt-1988785703.html

севастополь

донецкая народная республика

луганская народная республика

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происшествия, севастополь, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия