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Жителя Севастополя осудили за поджог гумпомощи для жителей ЛНР и ДНР - РИА Новости, 18.12.2024
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12:15 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/koloniya-1989880544.html
Жителя Севастополя осудили за поджог гумпомощи для жителей ЛНР и ДНР
Жителя Севастополя осудили за поджог гумпомощи для жителей ЛНР и ДНР - РИА Новости, 18.12.2024
Жителя Севастополя осудили за поджог гумпомощи для жителей ЛНР и ДНР
Суд приговорил севастопольца на 10 лет колонии за поджог гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР и подготовку поджога нефтехранилища на территории региона,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:15:00+03:00
2024-12-18T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Суд приговорил севастопольца на 10 лет колонии за поджог гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР и подготовку поджога нефтехранилища на территории региона, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Установлено, что 22-летний житель Севастополя Андрей Енюков создал радикальное неформальное проукраинское движение экстремистского толка с целью осуществления терактов, в него он привлек сторонников и проводил собрания с инструктированием действий, направленных на возвращение республики Крым и Севастополя под юрисдикцию Украины. В пресс-службе отметили, что в созданном Telegram-канале подозреваемый публиковал призывы к осуществлению террористической деятельности в отношении объектов военной инфраструктуры, уничтожению российских военнослужащих. Летом 2022 года Енюков совершил поджог пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Позже он намеревался поджечь хранилище нефтепродуктов на территории Севастополя, для чего приобрел бутылки с зажигательной смесью, которые хранил по месту жительства. "Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 205 ("Террористический акт"), ч. 1 ст. 30 – ч.1 ст. 205 ("Приготовление к совершению террористического акта"), ч. 2 ст. 205.2 ("Призывы к осуществлению террористической деятельности"), ч. 2 ст. 280 ("Призывы к осуществлению экстремисткой деятельности"). Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме", – говорится в сообщении. Енюкову также запрещено заниматься администрированием сайтов в сети интернет в течении трех лет.
https://ria.ru/20241218/fsb-1989838241.html
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происшествия, севастополь, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Жителя Севастополя осудили за поджог гумпомощи для жителей ЛНР и ДНР

Суд приговорил севастопольца к 10 годам колонии за подготовку теракта и поджог

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Суд приговорил севастопольца на 10 лет колонии за поджог гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР и подготовку поджога нефтехранилища на территории региона, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Установлено, что 22-летний житель Севастополя Андрей Енюков создал радикальное неформальное проукраинское движение экстремистского толка с целью осуществления терактов, в него он привлек сторонников и проводил собрания с инструктированием действий, направленных на возвращение республики Крым и Севастополя под юрисдикцию Украины.
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В пресс-службе отметили, что в созданном Telegram-канале подозреваемый публиковал призывы к осуществлению террористической деятельности в отношении объектов военной инфраструктуры, уничтожению российских военнослужащих.
Летом 2022 года Енюков совершил поджог пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Позже он намеревался поджечь хранилище нефтепродуктов на территории Севастополя, для чего приобрел бутылки с зажигательной смесью, которые хранил по месту жительства.
"Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 205 ("Террористический акт"), ч. 1 ст. 30 – ч.1 ст. 205 ("Приготовление к совершению террористического акта"), ч. 2 ст. 205.2 ("Призывы к осуществлению террористической деятельности"), ч. 2 ст. 280 ("Призывы к осуществлению экстремисткой деятельности"). Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме", – говорится в сообщении.
Енюкову также запрещено заниматься администрированием сайтов в сети интернет в течении трех лет.
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