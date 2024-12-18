Жителя Севастополя осудили за поджог гумпомощи для жителей ЛНР и ДНР
Суд приговорил севастопольца к 10 годам колонии за подготовку теракта и поджог
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Суд приговорил севастопольца на 10 лет колонии за поджог гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР и подготовку поджога нефтехранилища на территории региона, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Установлено, что 22-летний житель Севастополя Андрей Енюков создал радикальное неформальное проукраинское движение экстремистского толка с целью осуществления терактов, в него он привлек сторонников и проводил собрания с инструктированием действий, направленных на возвращение республики Крым и Севастополя под юрисдикцию Украины.
В пресс-службе отметили, что в созданном Telegram-канале подозреваемый публиковал призывы к осуществлению террористической деятельности в отношении объектов военной инфраструктуры, уничтожению российских военнослужащих.
Летом 2022 года Енюков совершил поджог пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Позже он намеревался поджечь хранилище нефтепродуктов на территории Севастополя, для чего приобрел бутылки с зажигательной смесью, которые хранил по месту жительства.
"Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 205 ("Террористический акт"), ч. 1 ст. 30 – ч.1 ст. 205 ("Приготовление к совершению террористического акта"), ч. 2 ст. 205.2 ("Призывы к осуществлению террористической деятельности"), ч. 2 ст. 280 ("Призывы к осуществлению экстремисткой деятельности"). Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме", – говорится в сообщении.
Енюкову также запрещено заниматься администрированием сайтов в сети интернет в течении трех лет.
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