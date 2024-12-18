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Венгерский эксперт объяснил мотив СБУ в убийстве Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
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21:47 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/kirillov-1990009256.html
Венгерский эксперт объяснил мотив СБУ в убийстве Кириллова
Венгерский эксперт объяснил мотив СБУ в убийстве Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
Венгерский эксперт объяснил мотив СБУ в убийстве Кириллова
Убийство начальника войска РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, к которому, по всей видимости, причастна Служба безопасности Украины, может быть... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T21:47:00+03:00
2024-12-18T21:47:00+03:00
россия
игорь кириллов
войска рхбз
служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
украина
венгрия
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БУДАПЕШТ, 18 дек - РИА Новости. Убийство начальника войска РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, к которому, по всей видимости, причастна Служба безопасности Украины, может быть связано с тем, что именно он публично раскрыл планы Киева по созданию "грязной бомбы", заявил венгерский политический эксперт Георг Шпётле. Ранее газета New York Times сообщала, что ответственность за теракт, в результате которого погиб Кириллов, взяли на себя украинские спецслужбы. Как пишет газета, пожелавший остаться неизвестным чиновник СБУ заявил, что Украина ответственна за преступление, добавив, что служба считала Кириллова "законной целью". "Именно Кириллов раскрыл, что, по данным российской разведки, Украина хотела изготовить так называемую "грязную бомбу". Это смесь обычных взрывчатых и расщепляющихся веществ, вызывающая разрушения не в результате ядерного деления, а в результате радиационного загрязнения, которое приводит к заболеваниям и уничтожает сельскохозяйственные и водные угодья. Очевидно, поэтому его и хотели убить", - приводит слова Шпётле газета Magyar Nemzet. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. В начале ноября Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в специальной военной операции. "Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивная начинка распыляется ударной волной, создавая загрязнение местности на больших территориях.
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989999107.html
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989606038.html
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россия, игорь кириллов, войска рхбз, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, украина, венгрия
Россия, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Украина, Венгрия
Венгерский эксперт объяснил мотив СБУ в убийстве Кириллова

Политолог Шпетле связал гибель Кириллова с раскрытием планов ВСУ о грязной бомбе

© Фото : Минобороны РоссииНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : Минобороны России
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 дек - РИА Новости. Убийство начальника войска РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, к которому, по всей видимости, причастна Служба безопасности Украины, может быть связано с тем, что именно он публично раскрыл планы Киева по созданию "грязной бомбы", заявил венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
Ранее газета New York Times сообщала, что ответственность за теракт, в результате которого погиб Кириллов, взяли на себя украинские спецслужбы. Как пишет газета, пожелавший остаться неизвестным чиновник СБУ заявил, что Украина ответственна за преступление, добавив, что служба считала Кириллова "законной целью".
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Будущий спецпосланник Трампа раскритиковал Киев за убийство Кириллова
20:40
"Именно Кириллов раскрыл, что, по данным российской разведки, Украина хотела изготовить так называемую "грязную бомбу". Это смесь обычных взрывчатых и расщепляющихся веществ, вызывающая разрушения не в результате ядерного деления, а в результате радиационного загрязнения, которое приводит к заболеваниям и уничтожает сельскохозяйственные и водные угодья. Очевидно, поэтому его и хотели убить", - приводит слова Шпётле газета Magyar Nemzet.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
В начале ноября Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в специальной военной операции.
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивная начинка распыляется ударной волной, создавая загрязнение местности на больших территориях.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Биография Игоря Кириллова
11:37
 
РоссияИгорь КирилловВойска РХБЗСлужба безопасности УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на Рязанском проспекте в МосквеУкраинаВенгрия
 
 
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