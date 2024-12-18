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Будущий спецпосланник Трампа раскритиковал Киев за убийство Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
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20:40 18.12.2024 (обновлено: 21:29 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989999107.html
Будущий спецпосланник Трампа раскритиковал Киев за убийство Кириллова
Будущий спецпосланник Трампа раскритиковал Киев за убийство Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
Будущий спецпосланник Трампа раскритиковал Киев за убийство Кириллова
Убийство начальника войск РХБЗ России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова нельзя назвать разумным шагом со стороны киевских властей, заявил будущий спецпосланник РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T20:40:00+03:00
2024-12-18T21:29:00+03:00
в мире
киев
россия
украина
игорь кириллов
дональд трамп
кит келлог
войска рхбз
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Убийство начальника войск РХБЗ России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова нельзя назвать разумным шагом со стороны киевских властей, заявил будущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News."Я не думаю, что это было умно", — сказал он.По мнению американского чиновника, существуют правила ведения войны, "есть определенные вещи, которые не делают".Тем не менее он выразил надежду, что произошедшее не помешает начать мирные переговоры между Россией и Украиной. По словам Келлога, у будущего главы Белого дома есть все необходимые возможности для урегулирования конфликта в ближайшее время."Президент Трамп, который дал это обещание во время избирательной кампании, действительно выполнит его, и это завершится", — отметил он.Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
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в мире, киев, россия, украина, игорь кириллов, дональд трамп, кит келлог, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве
В мире, Киев, Россия, Украина, Игорь Кириллов, Дональд Трамп, Кит Келлог, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Будущий спецпосланник Трампа раскритиковал Киев за убийство Кириллова

Спецпосланник Трампа Келлог назвал убийство Кириллова неразумным шагом Украины

© Фото : Минобороны РоссииИгорь Кириллов
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : Минобороны России
Игорь Кириллов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Убийство начальника войск РХБЗ России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова нельзя назвать разумным шагом со стороны киевских властей, заявил будущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.
"Я не думаю, что это было умно", — сказал он.
Начальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
В ООН отказались комментировать и осуждать убийство Кириллова
13:47
По мнению американского чиновника, существуют правила ведения войны, "есть определенные вещи, которые не делают".
Тем не менее он выразил надежду, что произошедшее не помешает начать мирные переговоры между Россией и Украиной.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Медведев прокомментировал слова Times о законности убийства Кириллова
12:02
По словам Келлога, у будущего главы Белого дома есть все необходимые возможности для урегулирования конфликта в ближайшее время.
"Президент Трамп, который дал это обещание во время избирательной кампании, действительно выполнит его, и это завершится", — отметил он.

Трамп не раз отмечал, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования кризиса за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал сложившуюся ситуацию слишком сложной, чтобы решить ее за один день.

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Несколько человек допросили по делу об убийстве Кириллова
15:05

Убийство генерала Кириллова

Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Нарвались: табу на уничтожение киевской верхушки снято
08:00
 
В миреКиевРоссияУкраинаИгорь КирилловДональд ТрампКит КеллогВойска РХБЗСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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