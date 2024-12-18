https://ria.ru/20241218/kirillov-1989999107.html

Будущий спецпосланник Трампа раскритиковал Киев за убийство Кириллова

Будущий спецпосланник Трампа раскритиковал Киев за убийство Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024

Будущий спецпосланник Трампа раскритиковал Киев за убийство Кириллова

Убийство начальника войск РХБЗ России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова нельзя назвать разумным шагом со стороны киевских властей, заявил будущий спецпосланник РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T20:40:00+03:00

2024-12-18T20:40:00+03:00

2024-12-18T21:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Убийство начальника войск РХБЗ России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова нельзя назвать разумным шагом со стороны киевских властей, заявил будущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News."Я не думаю, что это было умно", — сказал он.По мнению американского чиновника, существуют правила ведения войны, "есть определенные вещи, которые не делают".Тем не менее он выразил надежду, что произошедшее не помешает начать мирные переговоры между Россией и Украиной. По словам Келлога, у будущего главы Белого дома есть все необходимые возможности для урегулирования конфликта в ближайшее время."Президент Трамп, который дал это обещание во время избирательной кампании, действительно выполнит его, и это завершится", — отметил он.Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989906323.html

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