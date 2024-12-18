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Будущий спецпосланник Трампа раскритиковал Киев за убийство Кириллова
Будущий спецпосланник Трампа раскритиковал Киев за убийство Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
Будущий спецпосланник Трампа раскритиковал Киев за убийство Кириллова
Убийство начальника войск РХБЗ России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова нельзя назвать разумным шагом со стороны киевских властей, заявил будущий спецпосланник РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T20:40:00+03:00
2024-12-18T20:40:00+03:00
2024-12-18T21:29:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Убийство начальника войск РХБЗ России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова нельзя назвать разумным шагом со стороны киевских властей, заявил будущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News."Я не думаю, что это было умно", — сказал он.По мнению американского чиновника, существуют правила ведения войны, "есть определенные вещи, которые не делают".Тем не менее он выразил надежду, что произошедшее не помешает начать мирные переговоры между Россией и Украиной. По словам Келлога, у будущего главы Белого дома есть все необходимые возможности для урегулирования конфликта в ближайшее время."Президент Трамп, который дал это обещание во время избирательной кампании, действительно выполнит его, и это завершится", — отметил он.Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
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в мире, киев, россия, украина, игорь кириллов, дональд трамп, кит келлог, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве
В мире, Киев, Россия, Украина, Игорь Кириллов, Дональд Трамп, Кит Келлог, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Будущий спецпосланник Трампа раскритиковал Киев за убийство Кириллова
Спецпосланник Трампа Келлог назвал убийство Кириллова неразумным шагом Украины
ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Убийство начальника войск РХБЗ России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова нельзя назвать разумным шагом со стороны киевских властей, заявил будущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.
"Я не думаю, что это было умно", — сказал он.
По мнению американского чиновника, существуют правила ведения войны, "есть определенные вещи, которые не делают".
Тем не менее он выразил надежду, что произошедшее не помешает начать мирные переговоры между Россией
и Украиной.
По словам Келлога, у будущего главы Белого дома есть все необходимые возможности для урегулирования конфликта в ближайшее время.
"Президент Трамп, который дал это обещание во время избирательной кампании, действительно выполнит его, и это завершится", — отметил он.
Трамп не раз отмечал, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования кризиса за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал сложившуюся ситуацию слишком сложной, чтобы решить ее за один день.
Убийство генерала Кириллова
Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана
, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.