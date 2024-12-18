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В МИД назвали реакцию ООН на убийство Кириллова свидетельством продажности - РИА Новости, 18.12.2024
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17:15 18.12.2024 (обновлено: 17:16 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989959980.html
В МИД назвали реакцию ООН на убийство Кириллова свидетельством продажности
В МИД назвали реакцию ООН на убийство Кириллова свидетельством продажности - РИА Новости, 18.12.2024
В МИД назвали реакцию ООН на убийство Кириллова свидетельством продажности
Заявление Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о том, что убийство начальника войска РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова как РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:15:00+03:00
2024-12-18T17:16:00+03:00
россия
мария захарова
игорь кириллов
оон
войска рхбз
взрыв на рязанском проспекте в москве
в мире
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Заявление Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о том, что убийство начальника войска РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова как военнослужащего во время конфликта не нарушает нормы гуманитарного права, являются свидетельством профнепригодности либо продажности чиновников, которые это озвучивают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее официальный представитель Управления Элизабет Троссел, комментируя гибель Кириллова, сообщила, что УВКПЧ считает, что убийство военнослужащих во время конфликтов не нарушает гуманитарного права,"Это говорит об абсолютной продажности подобных чиновников, либо о том, что они абсолютно профнепригодные. Пусть выбирает из первого или второго", - сказала Захарова в беседе с агентством.Она подчеркнула, что не остается никаких сомнений в том, что произошедшее является терактом."Это мощнейший взрыв, который унес жизни двух людей и повредил новое здание. Повредил так, что не осталось ни одного окна, стекла, входной двери, не получивших какие-то повреждения. И только по счастливому стечению обстоятельств не пострадали (другие -ред.) люди. Хотя это утренний период, это тот момент, когда дети, взрослые выходят, идут в школы и так далее", - отметила Захарова.Она предположила, что если официальный представитель УВКПЧ полагает подобное нормальным, то та могла бы представить на том месте своих близких."Нет слов, которые могли бы объяснить подобные заявления, кроме тех, о которых я сказала: либо продажность, либо профнепригодность. А возможно, и одно, и второе. Любой нормальный человек скажет, что террористический акт в центре города в многоквартирном жилом доме, который представляет собой ни что иное, как гражданскую инфраструктуру, - это вещь абсолютно аморальная, находящаяся за рамками национальных законов и международного права. И единственное, что можно и нужно сказать по этому поводу, — это осудить категорически, полностью, без каких-то оговорок. Как только начинаются оговорки, смотрите пункт первый", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989721947.html
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россия, мария захарова, игорь кириллов, оон, войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве, в мире
Россия, Мария Захарова, Игорь Кириллов, ООН, Войска РХБЗ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, В мире
В МИД назвали реакцию ООН на убийство Кириллова свидетельством продажности

Захарова: заявления УВКПЧ ООН об убийстве Кириллова говорят о продажности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Заявление Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о том, что убийство начальника войска РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова как военнослужащего во время конфликта не нарушает нормы гуманитарного права, являются свидетельством профнепригодности либо продажности чиновников, которые это озвучивают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее официальный представитель Управления Элизабет Троссел, комментируя гибель Кириллова, сообщила, что УВКПЧ считает, что убийство военнослужащих во время конфликтов не нарушает гуманитарного права,
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"Это говорит об абсолютной продажности подобных чиновников, либо о том, что они абсолютно профнепригодные. Пусть выбирает из первого или второго", - сказала Захарова в беседе с агентством.
Она подчеркнула, что не остается никаких сомнений в том, что произошедшее является терактом.
"Это мощнейший взрыв, который унес жизни двух людей и повредил новое здание. Повредил так, что не осталось ни одного окна, стекла, входной двери, не получивших какие-то повреждения. И только по счастливому стечению обстоятельств не пострадали (другие -ред.) люди. Хотя это утренний период, это тот момент, когда дети, взрослые выходят, идут в школы и так далее", - отметила Захарова.
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Она предположила, что если официальный представитель УВКПЧ полагает подобное нормальным, то та могла бы представить на том месте своих близких.
"Нет слов, которые могли бы объяснить подобные заявления, кроме тех, о которых я сказала: либо продажность, либо профнепригодность. А возможно, и одно, и второе. Любой нормальный человек скажет, что террористический акт в центре города в многоквартирном жилом доме, который представляет собой ни что иное, как гражданскую инфраструктуру, - это вещь абсолютно аморальная, находящаяся за рамками национальных законов и международного права. И единственное, что можно и нужно сказать по этому поводу, — это осудить категорически, полностью, без каких-то оговорок. Как только начинаются оговорки, смотрите пункт первый", - сказала Захарова.
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РоссияМария ЗахароваИгорь КирилловООНВойска РХБЗВзрыв на Рязанском проспекте в МосквеВ мире
 
 
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