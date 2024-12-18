https://ria.ru/20241218/kirillov-1989959980.html

В МИД назвали реакцию ООН на убийство Кириллова свидетельством продажности

В МИД назвали реакцию ООН на убийство Кириллова свидетельством продажности - РИА Новости, 18.12.2024

В МИД назвали реакцию ООН на убийство Кириллова свидетельством продажности

Заявление Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о том, что убийство начальника войска РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова как РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:15:00+03:00

2024-12-18T17:15:00+03:00

2024-12-18T17:16:00+03:00

россия

мария захарова

игорь кириллов

оон

войска рхбз

взрыв на рязанском проспекте в москве

в мире

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Заявление Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о том, что убийство начальника войска РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова как военнослужащего во время конфликта не нарушает нормы гуманитарного права, являются свидетельством профнепригодности либо продажности чиновников, которые это озвучивают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее официальный представитель Управления Элизабет Троссел, комментируя гибель Кириллова, сообщила, что УВКПЧ считает, что убийство военнослужащих во время конфликтов не нарушает гуманитарного права,"Это говорит об абсолютной продажности подобных чиновников, либо о том, что они абсолютно профнепригодные. Пусть выбирает из первого или второго", - сказала Захарова в беседе с агентством.Она подчеркнула, что не остается никаких сомнений в том, что произошедшее является терактом."Это мощнейший взрыв, который унес жизни двух людей и повредил новое здание. Повредил так, что не осталось ни одного окна, стекла, входной двери, не получивших какие-то повреждения. И только по счастливому стечению обстоятельств не пострадали (другие -ред.) люди. Хотя это утренний период, это тот момент, когда дети, взрослые выходят, идут в школы и так далее", - отметила Захарова.Она предположила, что если официальный представитель УВКПЧ полагает подобное нормальным, то та могла бы представить на том месте своих близких."Нет слов, которые могли бы объяснить подобные заявления, кроме тех, о которых я сказала: либо продажность, либо профнепригодность. А возможно, и одно, и второе. Любой нормальный человек скажет, что террористический акт в центре города в многоквартирном жилом доме, который представляет собой ни что иное, как гражданскую инфраструктуру, - это вещь абсолютно аморальная, находящаяся за рамками национальных законов и международного права. И единственное, что можно и нужно сказать по этому поводу, — это осудить категорически, полностью, без каких-то оговорок. Как только начинаются оговорки, смотрите пункт первый", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989721947.html

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, мария захарова, игорь кириллов, оон, войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве, в мире