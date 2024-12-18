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Узбекистан сообщил о контактах с Россией по делу об убийстве Кириллова
Узбекистан сообщил о контактах с Россией по делу об убийстве Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
Узбекистан сообщил о контактах с Россией по делу об убийстве Кириллова
Посольство Узбекистана в Москве находится в контакте с российскими силовыми структурами по делу об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:00:00+03:00
2024-12-18T17:00:00+03:00
2024-12-18T17:41:00+03:00
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узбекистан
игорь кириллов
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
взрыв на рязанском проспекте в москве
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ТАШКЕНТ, 18 дек — РИА Новости. Посольство Узбекистана в Москве находится в контакте с российскими силовыми структурами по делу об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщила пресс-служба диппредставительства республики в Telegram-канале."Посольство Республики Узбекистан в Москве обратило внимание на распространившуюся информацию о задержании выходца из Республики Узбекистан в рамках дела о теракте в Москве 17 декабря. Дипмиссия находится в контакте с правоохранительными органами страны пребывания и уточняет информацию о задержанном по подозрению в совершении данного деяния", — говорится в заявлении.Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
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Кадры допроса подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
"Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб"
ФСБ опубликовала кадры допроса гражданина Узбекистана, устроившего теракт, в результате которого погиб генерал Кириллов.
2024-12-18T17:00
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в мире, россия, узбекистан, игорь кириллов, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве
В мире, Россия, Узбекистан, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Узбекистан сообщил о контактах с Россией по делу об убийстве Кириллова
Посольство Узбекистана сообщило о контактах с РФ по делу об убийстве Кириллова