https://ria.ru/20241218/kirillov-1989955570.html

Узбекистан сообщил о контактах с Россией по делу об убийстве Кириллова

Узбекистан сообщил о контактах с Россией по делу об убийстве Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024

Узбекистан сообщил о контактах с Россией по делу об убийстве Кириллова

Посольство Узбекистана в Москве находится в контакте с российскими силовыми структурами по делу об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:00:00+03:00

2024-12-18T17:00:00+03:00

2024-12-18T17:41:00+03:00

в мире

россия

узбекистан

игорь кириллов

войска рхбз

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

взрыв на рязанском проспекте в москве

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ТАШКЕНТ, 18 дек — РИА Новости. Посольство Узбекистана в Москве находится в контакте с российскими силовыми структурами по делу об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщила пресс-служба диппредставительства республики в Telegram-канале."Посольство Республики Узбекистан в Москве обратило внимание на распространившуюся информацию о задержании выходца из Республики Узбекистан в рамках дела о теракте в Москве 17 декабря. Дипмиссия находится в контакте с правоохранительными органами страны пребывания и уточняет информацию о задержанном по подозрению в совершении данного деяния", — говорится в заявлении.Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html

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Кадры допроса подозреваемого в убийстве генерала Кириллова "Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб" ФСБ опубликовала кадры допроса гражданина Узбекистана, устроившего теракт, в результате которого погиб генерал Кириллов. 2024-12-18T17:00 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, узбекистан, игорь кириллов, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве