https://ria.ru/20241218/kirillov-1989926406.html
Несколько человек допросили по делу об убийстве Кириллова
Несколько человек допросили по делу об убийстве Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
Несколько человек допросили по делу об убийстве Кириллова
По уголовному делу об убийстве генерала Игоря Кириллова и его помощника уже прошло несколько допросов, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:05:00+03:00
2024-12-18T15:05:00+03:00
2024-12-18T17:43:00+03:00
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игорь кириллов
войска рхбз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. По уголовному делу об убийстве генерала Игоря Кириллова и его помощника уже прошло несколько допросов, сообщили РИА Новости в силовых структурах."В рамках расследования по подозрению в причастности к преступлению были допрошены несколько человек", — сказал собеседник агентства.Убийство генерала КирилловаНачальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html
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происшествия, москва, узбекистан, игорь кириллов, войска рхбз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Москва, Узбекистан, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Несколько человек допросили по делу об убийстве Кириллова
Несколько человек допросили по подозрению в причастности к убийству Кириллова