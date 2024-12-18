https://ria.ru/20241218/kirillov-1989926406.html

Несколько человек допросили по делу об убийстве Кириллова

Несколько человек допросили по делу об убийстве Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024

Несколько человек допросили по делу об убийстве Кириллова

По уголовному делу об убийстве генерала Игоря Кириллова и его помощника уже прошло несколько допросов, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:05:00+03:00

2024-12-18T15:05:00+03:00

2024-12-18T17:43:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. По уголовному делу об убийстве генерала Игоря Кириллова и его помощника уже прошло несколько допросов, сообщили РИА Новости в силовых структурах."В рамках расследования по подозрению в причастности к преступлению были допрошены несколько человек", — сказал собеседник агентства.Убийство генерала КирилловаНачальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html

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